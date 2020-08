Marquez weer geopereerd, deelname in Tsjechië hoogst onzeker

Marquez crashte tijdens de Grand Prix van Spanje, nadat hij na een spectaculaire inhaalrace iets te veel van zijn machine had gevraagd. De coureur vloog op hoge snelheid door de grindbak en werd daarbij door zijn machine geraakt. De bovenarm van de coureur kreeg de impact te verwerken en er werd een breuk vastgesteld. Met een titanium plaat en twaalf schroeven werd de breuk gerepareerd en nog vier dagen later zat Marquez tijdens de tweede race in Jerez alweer op de fiets. Het bleek iets te veel van het goede, na 29 rondjes moest hij voor de rest van het weekend forfait geven.

De focus lag daarna op de Grand Prix van Tsjechië, die dit weekend plaatsvindt op de legendarische omloop in Brno. Verwacht werd dat de coureur daar gewoon zou kunnen rijden en dat zijn fitheid dan ook weer aardig op peil zou zijn. Niets blijkt minder waar. Maandagavond kwam het bericht dat Marquez komend weekend niet afreist naar Brno, aangezien er schade geconstateerd is aan de titaniumplaat. Deze is tijdens een tweede operatie, die maandag uitgevoerd is, vervangen. Marquez moet de komende 48 uur in het ziekenhuis blijven.

Nu Marquez ook de Tsjechische Grand Prix hoogstwaarschijnlijk moet missen, slinken de titelkansen nog verder. De concurrentie hield - zelfs met een achterstand van vijftig punten op tweevoudig racewinnaar Fabio Quartararo - nog ernstig rekening met een comeback van de veelvraat. Niet in de laatste plaats omdat komend weekend de eerste van drie achtereenvolgende raceweekenden op het programma staat. Met nog een nulscore achter zijn naam wordt de opgave nog iets groter om dit jaar een gooi te doen naar een volgende wereldtitel.

Het MotoGP-seizoen bestaat dit jaar uit veertien wedstrijden, twee daarvan zijn reeds gereden. Het seizoen wordt in november afgesloten op het circuit van Portimao, zo heeft Motorsport.com recent vernomen. De officiële bevestiging van deze race volgt later deze maand.

Met medewerking van German Garcia Casanova