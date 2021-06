Marquez onder de indruk van eigen opmars naar P7 in Assen

Vorige week won Marc Marquez de Grand Prix van Duitsland, zijn eerste zege sinds zijn rentree na een jaar blessureleed. Afgelopen weekend stond met TT Circuit Assen een op papier lastiger circuit op het programma voor de zesvoudig MotoGP-kampioen. Op circuits met de klok mee ondervindt hij namelijk meer hinder van zijn rechter schouder. Toch zette Marquez na een crash in de kwalificatie een keurige race neer. Vanaf de twintigste startpositie klom hij bij de start op naar P12, om uiteindelijk zevende te worden.

Belangrijker voor Marquez is echter dat zij zich fysiek goed voelde na de race. Het is de eerste keer in 2021 dat dit het geval was op een circuit dat met de klok mee gaat. “Het was niet makkelijk om de race aan te vangen vanaf de laatste rij. In het begin heb ik hard gepusht en veel energie verbruikt”, vertelde Marquez, die erg blij was met zijn race in Assen. “Ik was onder de indruk van mijn prestatie tijdens de hele race. Ik ben trots, want dit is de eerste race op een circuit met vooral bochten naar rechts waarop ik op goede wijze de finish haalde. Natuurlijk had ik last van arm pump en had ik het lastig, maar dit circuit eist ook veel van de fysieke conditie. De motor had de snelheid om het podium te halen en dat maakt mij blij.”

Veiliger gevoel na aanpassing elektronica

Desalniettemin verliep het Nederlandse GP niet vlekkeloos voor Marquez. Op vrijdagavond liet hij in het ziekenhuis scans maken van zijn enkels, nadat hij in de tweede vrije training van zijn Honda-motor werd gelanceerd. De beschuldigende vinger ging naar de elektronica van de machine en de frustratie was groot bij Marquez. Op zaterdag zakte die frustratie weg toen bleek dat Honda veranderingen aan de elektronica had doorgevoerd, waarmee een herhaling van Marquez’ crash voorkomen moet worden. De aanpassingen gaven de coureur uit Cervera een veiliger gevoel.

“Natuurlijk was het geen makkelijk weekend met de zware crash op vrijdag. Qua fysieke conditie was het vrij zwaar, vooral op zaterdag. Het is echter waar dat ik het hele team en de engineers van HRC bedankt heb toen ik terugkeerde in de pits. Vrijdag was ik nogal boos over wat er gebeurde, maar van de ene op de andere dag hebben ze goed werk geleverd en wat parameters veranderd in de elektronica”, zei Marquez. “Hierdoor was het mentaal gezien makkelijker om weer vertrouwen te krijgen, dus die snelle reactie heeft enorm geholpen. De motor werkte ook beter en ik voelde me veiliger. Het is waar dat ik in de kwalificatie zelf meer fout zat dan de motor, maar dat was het gevolg van vrijdag.”