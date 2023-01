Marquez: Moet de beperkingen van mijn armblessure accepteren

Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez liep tijdens de eerste race in 2020 een ernstige blessure op aan zijn aan zijn rechterarm, waardoor de Spanjaard uiteindelijk het hele seizoen vanaf de zijlijn moest toekijken. Na drie operaties stapte Marquez in 2021 terug op zijn motor. De Honda-coureur werd echter flink gehinderd door de hoek van dertig graden waarin zijn arm stond, waarna hij besloot om midden in het seizoen van 2022 een vierde operatie te ondergaan om zijn arm recht te zetten.

Hoewel Marquez ondanks de onderbreking van zes races de best scorende Honda-coureur van het jaar was, vertelt de Spanjaard in een exclusief interview met zusteruitgave Autosport dat hij de beperkingen van zijn arm moet accepteren. “Het is moeilijk om je te realiseren of te erkennen dat je deze blessure hebt. Maar aan het einde van de dag moet je het accepteren. Het is waar dat een arm die vier keer is opengemaakt nooit meer een normaal arm zal zijn. Ik moet de beperkingen compenseren met de rest van mijn lichaam, met andere dingen. Ik denk er niet heel vaak aan. Ik denk meer aan hoe ik beter kan worden, hoe ik het kan managen, hoe ik mezelf kan aanpassen.”

Operatie midden in het seizoen was nodig

Marquez legt uit dat de operatie midden in het seizoen de “correcte keuze” was, omdat hij het mentaal gezien niet kon opbrengen om wéér een hele winter te moeten herstellen. “De andere optie was om het seizoen af te sluiten in Valencia en dan een operatie te ondergaan. Dan hadden we het vanuit daar verder gekeken. Daar was ik niet toe in staat geweest. Nu gaan we zien of ik genoeg kracht en mogelijkheden heb om te vechten voor het kampioenschap. Het leven is nu in ieder geval beter”, concludeert de Spanjaard.