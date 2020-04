Marquez: "Lorenzo was misschien wel bang voor Honda"

Eind vorig jaar maakte drievoudig MotoGP-kampioen Lorenzo bekend te stoppen met racen: hij had in het seizoen veel last gehad van blessures en de moeilijk berijdbare Honda hielp hem evenmin. Gedurende de winter verzekerde hij zich van een deal bij Yamaha. Hij werkt als testrijder voor het merk en komt in Barcelona met een wildcard in actie.

Gevraagd naar zijn mening over de terugkeer van Lorenzo, zei Marquez in gesprek met de Spaanse zender DAZN: “Het heeft hem veel moeite gekost om zich aan te passen op de Honda. Hij verklaarde dat hij met pensioen was gegaan vanwege de crashes [Lorenzo ging tweemaal hard onderuit in Barcelona en Assen, aan de laatste crash hield hij een rugwervelbreuk over]. Misschien was hij wel bang voor onze motor. Als hij nu accepteert om met een wildcard in actie te komen [voor Yamaha], dan betekent het in ieder geval dat hij niet bang is voor het racen.”

Lorenzo: “Met de juiste motor kon ik winnen”

Lorenzo hield op zijn beurt recent een Q&A met zijn fans op social media en gaf daar een verklaring voor zijn pensioen. “Ik denk eerlijk gezegd dat ik met de juiste motor nog races had kunnen winnen en voor het kampioenschap kon vechten, maar het was het allemaal niet meer waard”, zei hij. “Dat had ik allemaal al gedaan. Het doet me goed om te zien dat er ook andere dingen zijn in het leven.”

In gesprek met Sky Sports Italia verklaarde Lorenzo vervolgens dat een top-vijf er bij zijn rentree niet in zal zitten. “Dat zou een te optimistisch doel zijn op dit moment”, verklaarde hij. “Het is mogelijk dat ik aan de race verschijn zonder dat ik veel gereden heb, zonder dat ik de motor volledig ken en zonder dat ik fysiek veel getraind heb. Niets is onmogelijk in de MotoGP, ook niet in mijn rol om het team te helpen.”

Met medewerking van Lewis Duncan, Matteo Nugnes en German Garcia Casanova