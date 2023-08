Marquez: Mijn intentie is om tot eind 2024 bij Honda te blijven

Het wil dit seizoen nog niet vlotten voor Marc Marquez en Repsol Honda. Marquez heeft vijf races moeten overslaan vanwege blessureleed en staat slechts op de negentiende plek met vijftien punten - allemaal behaald in sprintraces. Hoewel Marquez tot eind 2024 vastligt bij Honda, zorgen de problemen bij het Japanse merk en het gebrek aan snelheid van de motor tot speculatie over de toekomst van de achtvoudig wereldkampioen. Volgens de laatste geruchten zou KTM contact hebben gehad met LCR en Gresini om Marquez en Moto2-ster Pedro Acosta een plekje te geven.

Marquez laat zich tot dusver niet afleiden door de geruchten en wil zich er ook niet te veel mee bezighouden. Hij sloot de vrijdag op Silverstone af op de dertiende plaats, waardoor hij zich in Q1 moet melden voor de laatste twee plekken in Q2. "Ja, het is mijn intentie [om voor Honda te blijven rijden]", benadrukt de Spanjaard na de twee vrijdagse trainingen. "We werken aan de toekomst en bij de Misano-test zullen we de 2024-motor proberen. Dan begrijpen we beter waar we staan. Het positieve is dat we een zeer goede band hebben en we zoeken altijd naar het beste voor dit project. En op dit moment is het beste voor dit project het vinden van een basis, zoals we vandaag deden. We proberen nieuwe dingen, misschien het nieuwe aeropakket in Oostenrijk. We zullen wel zien wat ze vanuit Japan beslissen. We hebben altijd een goede band gehad en doen altijd ons best voor dit project."

Onlangs liet KTM-CEO Stefan Pierer in gesprek met Speedweek weten dat Marquez een aanbod heeft gehad van KTM. Daar weet Marquez zelf echter niks van. "Ik praat niet met hem [Pierer]", benadrukt de Honda-rijder. "Ik weet niet of mijn manager [met hem] heeft gesproken. Ik heb deze informatie niet."

Toekomst opbouwen

Op donderdag gaf Marquez aan dat hij zijn aanpak voor de tweede seizoenhelft zal aanpassen naar aanleiding van de desastreuze eerste seizoenshelft. Bovendien benadrukte hij dat hij gemotiveerd blijft, ook al is de zege nog ver weg. "Ik bedoel, ik ben gemotiveerd om een basis te vinden", zegt Marquez, gevraagd door Motorsport.com naar hoe lang hij die nieuwe aanpak kan volhouden voordat hij zijn passie voor de sport verliest. "Als je geen solide basis hebt, kun je niet aan de toekomst denken. Dan kun je geen goede toekomst opbouwen."

"Dat was het doel voor vandaag: soepel rijden, het vertrouwen in de motor hervinden, proberen om niet te crashen", vervolgt Marquez. "Natuurlijk pushte ik, maar aan het einde gebruikte ik maar één bandenset omdat ik niet het gevoel had dat ik kon pushen. Als ik niet voel dat ik kan pushen, dan wil ik ook niet pushen zoals in de test. Vandaag voelde ik het niet en pushte ik niet. Ik heb bovendien drie zachte banden gebruikt. Als het morgen dus niet regent, heb ik voor de laatste training een gebruikte voorband. Mijn doel wijzigt niet, of ik nou vanaf de dertiende of achttiende plaats begin", besluit de Honda-rijder.