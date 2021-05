Marquez voelt "grote beperking" tijdens trainingen in Mugello

Marquez keerde in april terug na een lange revalidatie nadat hij zijn bovenarm brak in de Grand Prix van Spanje in 2020. Hoewel de arm wel degelijk steeds beter voelt, voelt Marquez de consequentie van een onnatuurlijke zitpositie op de Honda RC213V. Dat zorgt ervoor dat de coureur met pijn en een gebrek aan kracht moet rijden. Volgens de Spanjaard zit zijn herstelproces daardoor op dit moment op slot.

Vrijdag reed Marquez op de eerste dag in Mugello met een “grote beperking”, verklaarde hij: “Het is lastig uit te leggen. Ik zit nu sinds Portimao alweer twee maanden op de motor en het zou beter moeten gaan”, zei Marquez. “Maar het voelt nog steeds hetzelfde, ik zit klem met pijn in m’n schouder waardoor m’n arm ook niet echt goed voelt. Het is op dit circuit wel vrij extreem. Zeker wanneer ik van richting verander heb ik nog de meeste pijn, dat is op alle circuits zo. Maar in Mugello heb je helemaal veel van die situaties.”

Marquez gaf donderdag toe dat hij na de Spaanse GP overwogen had om zijn comeback in de MotoGP te pauzeren vanwege de problemen met zijn schouder. Vrijdag zette Marquez de problemen na de tweede training in perspectief. “Het is waar dat de schouder wel stabieler is geworden, maar het is mijn grootste beperking”, gaf Marquez toe. “Vandaag merkte ik op het circuit meteen dat ik een grote beperking heb. Maar het is zoals het is. Om de eerste training van vandaag in perspectief te zetten ging ik terug naar de data van 2019, al is het maar om te kijken waar ik verlies. Het gaat om drie punten op de baan waar je van richting verandert. Op elk van die drie punten verlies ik twee tienden ten opzichte van 2019. De andere bochten voelen niet slecht. Ik moet gewoon geduld hebben. Het kost tijd. Ik heb vandaag m’n eigen tempo gereden en me geconcentreerd op een aantal zaken. Hopelijk kunnen we snel beter worden.”