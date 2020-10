Honda wuift geruchten over nieuwe operatie van Marquez weg

Marquez brak zijn arm tijdens de openingsrace van het MotoGP-seizoen 2020, de Grand Prix van Spanje die werd verreden in Jerez. Enkele dagen na zijn eerste operatie probeerde de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen al een even snelle als onverwachte rentree te maken. Het liep niet geheel onverwachts op niets uit. Na een tweede operatie liet het team in augustus weten dat Marquez zeker tot en met oktober is uitgeschakeld. Een rentree tijdens het seizoen 2020 zou dus op z'n vroegst, indien überhaupt gewenst, kunnen plaatsvinden in Valencia.

In Spaanse media deden er echter geruchten de ronde dat de situatie van Marquez slechter zou zijn dan voorgedaan en dat er daardoor een derde operatie noodzakelijk zou zijn. Repsol Honda voelde zich genoodzaakt om te reageren en heeft in een statement laten weten dat er geen nieuwe operatie op stapel staat. "Het Repsol Honda-team wil graag laten weten dat de revalidatie van Marc Marquez verloopt zoals gepland. Alhoewel het om een langdurig en intensief herstel gaat, hebben Marc en zijn team geen reden tot zorg."

Om dat bericht extra kracht bij te zetten, deelde Marquez woensdag beelden van zijn herstel, meer precies van zijn eigen krachttraining. Doordat een rentree van Marquez lang op zich laat wachten, is nu ook mathematisch de kans op een nieuwe wereldtitel vervlogen. Reëel gezien was die mogelijkheid natuurlijk al lang en breed weg, maar na het missen van de eerste van twee achtereenvolgende races op Motorland Aragon is het mathematisch verworden tot een onmogelijkheid. Dit betekent dat Marquez voor de tweede maal - na 2015 - sinds zijn MotoGP-promotie in 2013 naast de wereldtitel zal grijpen. Stefan Bradl is steevast opgeroepen door Honda als vervanger en zal ook tijdens de Grand Prix van Teruel acte de présence geven.