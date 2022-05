Manager Mir woedend na Suzuki-exit: "We hebben niets gehoord"

Suzuki heeft besloten aan het eind van dit seizoen het doek te laten vallen voor de MotoGP-formatie, zo kon Motorsport.com maandagavond melden. Het personeel van de renstal werd maandagavond na de post-race test in Jerez geïnformeerd over het nieuws. Over de exacte beweegredenen heeft niemand bij Suzuki tot nu toe duidelijkheid kunnen geven, maar het is niet de eerste keer dat men in Japan besluit om zich terug te trekken uit de racerij.

Het nieuws dat Suzuki uit de MotoGP vertrekt kwam ook als donderslag bij heldere hemel voor Joan Mir, de MotoGP-wereldkampioen van 2020. Eerder op de dag gaf de coureur van Mallorca nog aan dat er op korte termijn nieuws zou komen over zijn toekomst, duidend op een nieuw Suzuki-contract. Dat alles is nu in rook opgegaan. “Met betrekking tot Joan zijn we heel verrast door het nieuws”, zegt manager Paco Sanchez in gesprek met het Britse The Race. “We waren heel dicht bij een verlenging van Joan’s contract. We hebben in Portimao en Jerez een paar meetings gehad om het rond te maken. We dachten tot een akkoord te komen en het in Le Mans of Mugello bekend te maken.”

Onprofessioneel en onacceptabel van Suzuki

Sanchez is na het verschijnen van het nieuws op deze site door niemand bijgepraat over de situatie bij Suzuki. Dat heeft mogelijk te maken met de Gouden Week in Japan, een reeks feestdagen in de eerste week van mei. “Geen van de verantwoordelijken binnen het Suzuki MotoGP-team heeft mij over deze geruchten geïnformeerd of het nieuws gedeeld dat Suzuki aan het eind van dit jaar uit het kampioenschap stapt. Deze beslissing is waarschijnlijk door de Suzuki-directie in Japan genomen en ze hebben tot maandag niemand op de hoogte gebracht, ze dachten dat het nog even onder de pet zou blijven. Ik weet dat ze deze week in Japan vrije dagen hebben, maar het is naar mijn mening onprofessioneel en onacceptabel dat ze ons niet informeren over deze beslissing.”

Joan Mir zou in de belangstelling staan van Honda, maar tot nu toe heeft Sanchez geen contact gehad met de Japanse grootmacht. Hoewel de manager zich moet bekommeren om zijn rijder, heeft hij uitgesproken dat hij zich ook grote zorgen maakt over de staf van Suzuki op het circuit. Het team heeft naar verluidt zo'n 35 werknemers in de paddock.