Suzuki trekt zich terug uit MotoGP-wereldkampioenschap

Het management van de Japanse constructeur heeft maandag in Jerez alle leden van het team op de hoogte gebracht. Het nieuws dat Suzuki de stekker uit het MotoGP-project trekt, is als een bom ingeslagen in de paddock. Het nieuws zal op zeer korte termijn officieel naar buiten gebracht worden.

Suzuki was sinds 2015 opnieuw actief in de MotoGP nadat het team de koningsklasse op twee wielen in 2012 ook al eens vaarwel had gezwaaid. In 2015 waren Maverick Viñales en Aleix Espargaro in dienst van het team. Na een aanvankelijk moeizame start boekte Suzuki in 2020 haar eerste grote succes. Joan Mir werd de eerste wereldkampioen van het Japanse merk sinds Kenny Roberts Jr. in 2000. Daarvoor haalde het merk uit Hamamatsu al wereldtitels met Kevin Schwantz (1993), Franco Uncini (1982), Marco Lucchinelli (1981) en Barry Sheene (1976 en 1977).

Het behalen van de wereldtitel viel samen met het vertrek van Davide Brivio, die als teammanager een belangrijke rol speelde in het project. In 2021 nam Shinichi Sahara de honneurs waar, maar hij kon die functie niet goed combineren met zijn rol als projectleider. Voor 2022 werd Livio Suppo aan boord gehaald. De Italiaan werd onder meer belast met het vastleggen van de rijders voor 2023, aangezien Mir en zijn teamgenoot Alex Rins een aflopend contract hebben. Beide rijders hadden aangegeven graag bij het merk te blijven.

Door het nieuws van maandag is dat laatste echter niet meer nodig en mogen de coureurs kijken naar opties elders in de paddock. Het aanstaande vertrek van Suzuki heeft gigantische gevolgen voor de rijdersmarkt. Met de huidige ontwikkelingen lijkt Mir onderweg naar Repsol Honda, waar hij de plek van Pol Espargaro in gaat nemen. Waar de toekomst van Alex Rins ligt, is nog niet duidelijk.