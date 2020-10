Leopard Racing wil in 2022 toetreden tot MotoGP

Momenteel rijden er elf teams in de MotoGP, die samen 22 motoren aan de start brengen. Met Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, KTM en Aprilia staan er zes fabrikanten aan de start, aangevuld met satellietteams Petronas Yamaha, LCR Honda, Pramac Ducati, Esponsorama Ducati en Tech3 KTM. Zij staan tot en met eind 2021 onder contract bij promotor Dorna, dat altijd de deur open heeft gehouden voor een twaalfde team en twee extra motoren aan de start van races.

Van vrijwel alle teams lijkt het voortbestaan te zijn gewaarborgd, maar dat geldt niet voor Esponsorama. Recent zijn er geruchten ontstaan over het voormalige Avintia, dat eigendom is van Raúl Romero. De toekomst van de renstal zou niet zeker zijn, omdat het team moeite zou hebben om het minimale budget voor een MotoGP-seizoen rond te krijgen. Dat leidde weer tot geruchten dat Romero zou kijken naar een mogelijke verkoop van het team.

In dat geval zouden er in 2022 misschien wel twee teams in kunnen stappen. Een van die teams wordt al langer in verband gebracht met de MotoGP en dat is Team VR46, het team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Mocht promotor Dorna een keuze moeten maken, dan lijkt dat team in ieder geval de voorkeur te genieten bij CEO Carmelo Ezpeleta. Maar als er ruimte is voor twee nieuwe teams in 2022, dan opent dat mogelijk deuren voor Leopard Racing. Dat team komt sinds 2015 uit in de Moto3 en is daar met drie wereldtitels zeer succesvol geweest.

“De MotoGP is altijd aantrekkelijk voor teams. Er wordt gesproken over bepaalde zaken, maar we zijn nog ver van het kunnen toetreden tot de MotoGP", vertelde Leopard-teambaas Christian Lundberg in gesprek met Motorsport.com. “Het nieuws wordt uitvergroot door de geruchten in de paddock en op dit moment willen we graag in staat zijn om in 2022 iets te doen in de MotoGP, maar we moeten zien of we daar klaar voor zijn. Als de organisatie ruimte heeft voor ons team, kan van het ene het andere komen.” Toetreden in 2021 is in ieder geval uitgesloten volgens Lundberg: “Op dit moment is niets concreet, maar voor 2021 zijn er geen opties.”

Met medewerking van German Garcia Casanova