KTM noemt wildcard-deelname Pedrosa “een groot compliment”

Drie weken geleden werd bekend dat Dani Pedrosa aankomend weekend op de Red Bull Ring zijn rentree in de MotoGP zal maken, in de Grand Prix van Stiermarken. De Spanjaard komt aan de start voor KTM, waarvoor hij sinds 2019 testrijder is. Pedrosa was eerder van 2006 tot en met 2018 actief in de MotoGP, altijd als coureur van Repsol Honda. Hij behaalde in totaal 31 overwinningen in de hoogste klasse, maar kwam in het kampioenschap nooit verder dan de tweede plek (drie maal).

KTM-motorsportbaas Pit Beirer zegt vereerd te zijn met het besluit van de inmiddels 35-jarige rijder uit Sabadell. “Tijdens het testen merkten we dat hoe beter de motor werd, hoe vaker hij het over racen begon te hebben”, laat Beirer weten in een exclusief interview met de Duitstalige editie van Motorsport.com. “En op een gegeven moment zei hij dat hij wel weer wilde gaan racen, als we eenmaal een motor hadden die hem goed zou liggen. Om een race met hem te kunnen doen is voor ons de ultieme test.”

“We hebben al gezien dat Dani zeer goed met onze engineers kan communiceren over hoe de motor verder moet worden ontwikkeld”, vervolgt Beirer. “Maar aan het einde van het verhaal ontwikkelen we natuurlijk geen motor voor Dani Pedrosa. Zijn werk is om een motor te ontwikkelen voor onze jonge rijders. Hij analyseert daarom de manier waarop zij rijden. Dani is in die zin een ontzettend waardevolle testrijder voor ons, hij is niet iemand die alleen maar met zijn eigen rondetijden bezig is.”

“Tijdens deze reis is er iets spannend gebeurd. Hij kreeg plotseling weer zin om te racen. Dat zie ik als een groot compliment, zowel voor het team als voor de motor”, aldus Beirer, die vooral hoopt dat de race de ontwikkeling van de motor verder ten goede komt. “Een race is altijd de beste gelegenheid voor ons om zaken te vergelijken.”

Pedrosa zal komend weekend rijden met een motor die 85 procent overeenkomt met de machines die racerijders Brad Binder en Miguel Oliveira gebruiken. De belangrijkste verschillen betreffen kleine wijzigingen aan het chassis en de ophanging.