KTM introduceert als laatste fabrikant holeshot-apparaat

Vorig seizoen introduceerde Ducati een noviteit die bijvoorbeeld in de motorcross al sinds jaar en dag gebruikt wordt, het holeshot-apparaat. Daarmee kunnen coureurs de rijhoogte van de motor verlagen om zo meer druk op het achterwiel te hebben bij de start van de race. Na de renstal uit Bologna investeerden ook de andere fabrikanten veel tijd in het ontwerpen van een dergelijk systeem. Tot op heden had men bij KTM, de jongste fabrikant op de MotoGP-grid, nog geen beschikking over het apparaat. Daar is nu verandering in gekomen.

Testrijder Pedrosa heeft er de afgelopen week mee getest in Portugal en het systeem is nu dermate ontwikkeld dat ook de vaste rijders ermee in actie kunnen komen. “We waren de enige die het nog niet gebruikten”, verklaarde Pol Espargaro vrijdag na afloop van de trainingen voor de Franse GP. “We hebben het er nu wel op zitten. Dani heeft het in Portugal nog getest. We hebben het geprobeerd, het was wel aardig. We hebben meer informatie nodig dan de starts van vandaag, waarvan de ene op een natte baan was en de andere op een droge baan. We moeten weer ervaring opdoen, maar het ziet er goed uit.”

KTM-teamgenoot Brad Binder heeft vanwege een crash in de tweede training amper proefstarts kunnen doen, ook Espargaro weet nog niet zeker of hij het zondag tijdens de race al gaat gebruiken. “We weten nog niet of we het hier gaan gebruiken. Daarvoor moeten we eerst meer starts maken en zeker weten dat het geen effect heeft voor de eerste bocht. Zeker hier kunnen we die problemen niet hebben.”

Espargaro eindigde vrijdag op de achtste plaats in de gecombineerde ranglijst. Hij was iets meer dan een seconde trager dan dagsnelste Jack Miller. MotoGP-debutant Brad Binder kende een moeizame dag ‘om snel te vergeten’. Binder was maar liefst zes seconden langzamer nadat hij in zijn eerste vliegende ronde van de tweede vrije training ten val kwam in bocht 7.