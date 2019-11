Folger vertrekt bij testteam Yamaha

Folger werd begin dit jaar gepresenteerd bij het Europese testteam van Yamaha en kwam daarnaast nog enkele races voor het SIC Moto2-team in actie. De Duitser had naar eigen zeggen een mondelinge overeenkomst om ook volgend seizoen actief te zijn voor Yamaha, maar werd verrast door het feit dat de fabrikant hem niet meer op de loonlijst had staan voor 2020.

“Dit slechte nieuws is een verrassing voor mij”, schreef Folger op zijn eigen website. “Ik had een mondelinge afspraak met Yamaha dat we volgend jaar door zouden gaan en onze activiteiten uit zouden breiden. We hebben al gesprekken gevoerd over het testplan en andere doelstellingen. Maar op een gegeven moment kwam het slechte nieuws, ondanks de belofte dat ik snel een nieuw contract zou ontvangen. Ze hebben beslist dat het testprogramma beter uitgevoerd kan worden door Japanse rijders, ik heb dus niet veel gereden. Het is een grote teleurstelling, ik heb me volledig op dit project geconcentreerd en alle opties voor volgend jaar afgezegd. Het was een interessante uitdaging geweest om volgend jaar door te gaan. Ik heb een leerzame tijd gehad. Ik weet op dit moment niet hoe ik mijn carrière zal vervolgen. Er zijn op dit moment niet veel realistische opties.”

Folger maakte in 2017 zijn MotoGP-debuut bij het Yamaha-satellietteam Tech 3, maar hij moest vroegtijdig stoppen toen het syndroom van Gilbert bij hem geconstateerd werd. Hij stond tot halverwege 2018 aan de zijlijn voor hij bij Moto2-constructeur Kalex zijn testdebuut maakte voor hij bij Yamaha aan de slag ging.

De Duitser had naar eigen zeggen aanbiedingen in Moto2 en het WK Superbikes, maar koos ervoor die af te slaan om zijn contract te verlengen bij Yamaha.