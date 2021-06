Officieel: Zarco blijft in 2022 bij Pramac Ducati

Zarco kende een merkwaardig verloop van zijn carrière. Na een mislukt avontuur bij KTM werd hij te elfder ure opgepikt door Ducati. In 2020 reed hij voor Avintia Ducati en kende hij met een podium en een pole-position een heel aardig seizoen. Hij stelde daarmee voor dit seizoen een semi-fabriekscontract bij Pramac Ducati veilig. Daar kreeg hij de beschikking over de nieuwste Ducati. In de eerste fase van dit seizoen presteerde hij beter dan de fabrieksrijders, Zarco staat op dit moment tweede in het wereldkampioenschap.

Special over Johann Zarco: Johann Zarco: Van mislukking tot succesrijder

Zarco rijdt dus volgend jaar ook voor Pramac Ducati, hetgeen een formaliteit was nadat bekend werd dat Jack Miller een nieuw fabriekscontract tekende. Zarco staat echter wel direct onder contract bij de fabrikant uit Bologna, dat naar verwachting vanaf volgend jaar met acht motoren op de MotoGP-grid actief is. Pramac acteert als een juniorteam voor Ducati en ook de dertigjarige Zarco past volgens de formatie prima in dat plaatje.

“We zijn blij dat we stabiliteit hebben in ons project met Johann en Jorge [Martin], twee coureurs met wie we een goede band hebben en die uitstekende resultaten voor ons scoren”, verklaarde teambaas Paolo Campinoti. “Ducati en wijzelf geloven in hun kunnen, dat we op deze manier door kunnen is fantastisch.”

Sportief directeur Paolo Ciabatti van Ducati voegde toe: “Johann en Jorge hebben zich heel goed aangepast binnen Pramac Racing. Om deze reden hebben we samen met Paolo Campinoti en Francesco Guidotti besloten om ze ook in 2022 in te zetten bij Pramac. Beide coureurs krijgen de beschikking over het fabriekspakket. We zijn er zeker van dat ze mooie dingen kunnen bereiken.”

Jorge Martin had voor zijn debuutjaar in de MotoGP al een tweejarig contract getekend. Eind vorige maand maakte Pramac Racing bekend dat het tot het eind van 2024 de beschikking heeft over motoren van Ducati.