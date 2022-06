Sfeer bij Suzuki is veranderd na bekendmaking vertrek, zegt Mir

Na de Grand Prix van Spanje werd duidelijk dat Suzuki de stekker uit het MotoGP-project trekt. Tijdens de Franse Grand Prix vielen beide coureurs uit terwijl ze vooraan meededen, afgelopen weekend in Mugello werd Alex Rins onderuit gereden door Takaaki Nakagami. Joan Mir ging er op vrijwel hetzelfde moment uit omdat hij problemen had met de voorkant van de machine.

Na zijn teleurstellende valpartij vertelde Mir in gesprek met de media dat de dynamiek binnen het team niet meer hetzelfde is als enkele races geleden. “Het is niet voor het eerst dat ik problemen gehad heb buiten de sport, ik denk dat ik zaken wel kan scheiden”, aldus Mir. “Maar het is duidelijk dat de harmonie niet meer hetzelfde is als hoe het voorheen was. We moeten iets doen, anders wordt het nog een heel lang seizoen.”

Door het nieuws van Suzuki zijn er met Mir en Rins twee uitstekende coureurs op de markt gekomen voor 2023. Het leek er tot de bekendmaking van Suzuki op dat beide rijders nog eens twee jaar zouden blijven, al was het eerste bod van Suzuki aan Mir volgens zijn manager ‘onacceptabel’. Mir lijkt nu onderweg naar Honda. Gevraagd naar zijn toekomst, zei de coureur: “Ik hoop snel met nieuws te komen. Het is belangrijk om hier duidelijkheid over te hebben, maar op dit moment kan ik er niet over praten.”

Teamgenoot Alex Rins onthulde in Le Mans dat zijn management in gesprek was met KTM, ook Jack Miller wordt in verband gebracht met een plek bij het Oostenrijkse merk. Brad Binder heeft een doorlopend contract bij KTM. In Mugello bevestigde Miguel Oliveira dat hem een terugkeer naar Tech3 aangeboden is.