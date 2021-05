Vorig jaar begon Mir in relatieve luwte aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse, maar naarmate het seizoen vorderde werd de coureur steeds gevaarlijker. Hij was een van de meest constante coureurs en dat leverde hem uiteindelijk ook de wereldtitel op. Van die luwte is daardoor dit seizoen geen sprake meer, Mir wordt andermaal gezien als favoriet. Een rol die hij aan het begin van dit seizoen resoluut afgeschoven heeft.

“Ik maak me helemaal geen zorgen over de titel, ik kijk op dit moment niet naar het algemeen klassement”, zei Mir, die met een podium in Portugal vierde staat in het klassement. “Ik geef op dit moment elke race alles, we willen elke zondag zoveel mogelijk punten scoren. Maar we zien ook dat rijders sterker zijn dan ons. Ik had wel verwacht dat het aan het begin van het seizoen zo zou lopen, dat het nog moeilijker zou worden. Vorig jaar was ik een stuk langzamer in Jerez, maar werd ik wel kampioen. Het koste me veel meer om snel te zijn. Nu, heb ik een goed seizoen. In Qatar vocht ik voor het podium, in Portimao stonden we op het podium. Of dacht je dat we alles zouden winnen? Volgens mij doen we het heel aardig. We geven alles om elke race maximaal te scoren.”

Verbeterpunten? Kwalificaties en meer vermogen

In Jerez kwam Mir als vijfde aan de finish. Een gebrek aan topsnelheid speelde hem in die Spaanse GP parten. “Vooral bij Yamaha en Suzuki komt het vaak voor, maar we hadden niet het vermogen om in te halen. Dan moet je achter anderen blijven zitten in de remzones en is het net alsof je op een muur rijdt.” Ook stelt hij dat het niet ideaal is om andere rijders lange tijd te volgen. “Je kunt niet echt remmen zonder dat je de voorband te heet laat worden, dan kun je er helemaal niets meer mee. Dat is wel een beetje frustrerend, maar het gebeurde in Jerez niet voor de eerste keer. Zeker als het warm is, heb je meer van dit soort problemen. Ik ben zeker niet de enige.”

Mir begon in de GP van Spanje vanaf de tiende stek aan de race, maar kwam in de drie races daarvoor nooit verder dan de negende plaats. De problemen in de kwalificatie zijn dus nog niet opgelost door Suzuki, zoals Mir ook eerder al opmerkte. “We moeten zeker zorgen dat we beter worden in de kwalificaties, want als ik niemand voor me heb zijn mijn rondetijden een stuk beter. [Racewinnaar] Jack Miller had waarschijnlijk geen beter racetempo dan wij, maar hij zat wel vooraan en versloeg ons op een slimme manier.”