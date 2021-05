Miller werd voor dit seizoen gehaald als de nieuwe leider van het fabrieksteam, maar desondanks kreeg de coureur een eenjarig contract. Dit in tegenstelling tot Francesco Bagnaia, die wel een tweejarige deal tekende. Het begin van dit seizoen was niet bepaald overtuigend voor Miller, die niet voldeed aan de torenhoge verwachtingen in het fabrieksteam.

“Jack heeft zichzelf zo onder druk gezet, hij had hoge verwachtingen van zijn overstap naar het fabrieksteam”, zei sportief directeur Paolo Ciabatti van Ducati in gesprek met deze site. “Het lijkt een keiharde kerel te zijn, maar hij is erg gevoelig en heeft een klein hartje. Voor hem was het een droom om bij het fabrieksteam te rijden. Toen kwamen de problemen met zijn onderarm. Als iedereen zoveel van je verwacht, dan heeft dat ongetwijfeld impact op je mentale gesteld.”

In de eerste drie races scoorde hij slechts veertien punten. Hij ging na de races in Qatar onder het mes om een opgepompte arm te laten behandelen. Vervolgens crashte hij tijdens de Grand Prix van Portugal en gaf toe dat hij in de put zat. In Spanje kwam de ommekeer voor de 26-jarige Miller, die de wedstrijd daar domineerde toen Fabio Quartararo met arm pump terugviel. Het was een bevrijding voor Miller.

Tweede zege levert hem nieuw contract op

Hij gaf het dit weekend in Le Mans een vervolg. Hoewel de omstandigheden lastig waren, pakte Miller de overwinning in de flag-to-flag race. In die wedstrijd moest hij ook nog een dubbele long lap-penalty afwerken, maar zelfs dat hield hem niet van de overwinning. Zo heeft Miller niet alleen weer de aansluiting gevonden in de titelstrijd, hij staat vierde op twaalf punten van klassementsleider Fabio Quartararo, het levert hem naar alle waarschijnlijkheid ook een nieuw contract bij Ducati op. Motorsport.com heeft vernomen dat de deal in principe rond is en de details de komende dagen uitgewerkt worden.

Miller voelt zich helemaal op z’n plek bij Ducati. Hij heeft de overstap naar het fabrieksteam gemaakt met de technici die hem ook bij Pramac al vergezelden. Pramac Ducati-eigenaar Paolo Campinoti heeft een grote rol gespeeld in het feit dat Miller nog altijd bij Ducati zit. Algemeen manager Gigi Dall’Igna van het Italiaanse merk deed in 2019 een poging om Jorge Lorenzo terug te halen. Dat was bedoeld om Andrea Dovizioso onder druk te zetten, maar het leek erop dat Miller in dat geval zijn zitje kwijt zou raken. Iemand uit de entourage van Miller liet aan deze site weten: “Ik kan niet zeggen dat Jack het hem vergeven heeft, maar hij heeft het wel vergeten.”

Verjongingskuur van Ducati

Ducati heeft aan de andere kant alle reden om tevreden te zijn. Negen maanden geleden heerste er grote onzekerheid rond de Italiaanse fabrikant, kort na de bekendmaking dat Andrea Dovizioso zou vertrekken. Uiteindelijk heeft het management van Ducati, dat nog weleens discutabele beslissingen heeft genomen in de afgelopen jaren, gekozen om voor een totale verjongingskuur van het MotoGP-programma te gaan. Miller en Bagnaia werden als Pramac-rijders gepromoveerd naar het fabrieksteam en kregen het vertrouwen dat ze het project van de renstal uit Bologna konden dragen. Na vijf races staan beide rijders bij de eerste vier in het kampioenschap. Bagnaia staat tweede op een punt van klassementsleider Quartararo, Miller volgt op de vierde plaats.