Miller: “Ducati heeft geen goede en slechte circuits meer”

Ducati stond tijdens de Grand Prix van Duitsland met twee machines op het podium. Het circuit stond bekend als een lastige baan voor de Ducati omdat het circuit amper rechte stukken heeft en er ook weinig hard geremd moet worden. Zo presteerde Ducati dit jaar wel vaker goed op circuits waar men niet een bijster rijke historie had.

“Ik denk dat het verleden tijd is dat de Ducati wel of niet heel goed bij een circuit past”, zegt Jack Miller, die er de afgelopen weken op gekende Ducati-circuits niet aan te pas kwam. “Mugello en Barcelona zijn in theorie twee circuits waar ik nooit bijzonder presteerde, de Sachsenring is altijd een van mijn beste circuits geweest. Assen was ook altijd een van mijn favoriete circuits. Op de Sachsenring hebben we als Ducati in het verleden veel moeite gehad, maar dit jaar kun je goed presteren op circuits die je als rijder liggen. Op de Sachsenring was dat zo, hier kan het weer anders zijn.”

Pramac-rijder Jorge Martin kan zich vinden in de lezing van zijn merkgenoot, maar stelt dat Ducati wel degelijk ingeboet heeft op zaken die doorgaans bestempeld werd tot de sterke punten. Al moet daarbij ook opgemerkt worden dat de andere merken fors geïnvesteerd hebben in het vinden van meer topsnelheid door middel van aerodynamica en betere krachtbronnen. “Zeker weten, maar als je de motor beter maakt op circuits waar je doorgaans niet zo sterk bent verlies je ook op andere terreinen. We verliezen iets meer op circuits waar we heel sterk zijn, maar we zijn constant. Ducati-circuits bestaan niet meer, we zijn nu overal snel maar het voordeel dat we in het verleden hadden op bepaalde circuits is nu verdwenen. In andere jaren waren we op de rechte stukken sterk, maar het is wel duidelijk dat we nu beter zijn op circuits zoals Sachsenring en Assen.”