Miller: "2019 was mijn meest complete jaar"

Miller schreef in 2014 maar liefst zes races op zijn naam en verloor de wereldtitel op twee punten van Alex Marquez. De coureur stapte in het daaropvolgende seizoen rechtstreeks op naar de MotoGP, hij debuteerde bij LCR Honda. Dit seizoen reed Miller zijn tweede jaar bij Pramac Ducati, zijn eerste seizoen op fabrieksmateriaal van de Italiaanse renstal. Hij eindigde voor het eerst in zijn carrière in de top-tien van het kampioenschap en stond maar liefst vijf keer op het podium.

Op de vraag van Motorsport.com of 2019 zijn beste MotoGP-seizoen was, zei hij: “Zeker. Nog beter dan 2014. Ik heb veel minder fouten gemaakt, ik heb veel sterker gereden en dat was ook te zien in de resultaten. Ik heb gewerkt, maar ook binnen het team… De samenwerking tussen mijzelf en het team was erg goed. Ik kan niet wachten om volgend jaar weer aan de slag te gaan met deze groep, met deze mensen. Het is voor de eerste keer dat ik meer dan twee seizoenen bij een team heb gezeten, het is goed om je thuis te voelen.”

Miller beschikt volgend seizoen ook weer over hetzelfde materiaal als de fabrieksrijders van de Desmosedici. Tijdens de post-season test in Valencia kreeg hij voor het eerst de beschikking over het nieuwe chassis en een nieuwe krachtbron. Hij gebruikte deze machine vervolgens niet tijdens de Jerez-test, maar hij gelooft dat het nieuwe materiaal “moet helpen” bij het bochtenwerk, het voornaamste probleem van Ducati. Gevraagd of er iets was wat hem niet beviel aan de 2020-motor, zei hij: “Het voelt altijd een beetje vreemd als je na een lang seizoen op een nieuwe motor stapt en die back-to-back kunt testen. Het materiaal waar je het hele seizoen op gereden hebt voelt geweldig. Het is dus een beetje vreemd, maar we proberen de positieve zaken mee te nemen. Ik denk dat we die wel gevonden hebben en begrijpen hoe we die kunnen gebruiken. Ik denk dat de nieuwe motor moet helpen op circuits met snelle en vloeiende bochten. Maar het is alleen maar speculatie, ik heb hier nog niet op die motor kunnen rijden. Het voelde in Valencia wel beter, we hadden iets meer aan de afstelling kunnen doen. Maar we hadden maar beperkt de tijd. Ze hebben een goede stap gemaakt, Andrea [Dovizioso] leek overtuigd. We moeten het afwachten.”

Met medewerking van Lewis Duncan