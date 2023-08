Na een zware crash in Jerez in 2020 werd Marc Marquez enkele jaren gehinderd door blessureleed aan zijn rechterarm. Inmiddels gaat het daar weer goed mee, maar tegelijkertijd was hij in de eerste fase van het MotoGP-seizoen 2023 onherkenbaar. "Buiten blessures is dit het slechtste moment van mijn sportieve leven", vertelde de coureur uit Cervera na zijn zeventiende plaats in de sprintrace in Assen, waar hij de Grand Prix op zondag liet schieten wegens een ribblessure.

Marquez heeft 85 Grand Prix-zeges op zijn naam staan, waarvan hij er 59 behaalde in de MotoGP. Toch dateert zijn laatste zege alweer van 20 september 2021, toen hij de GP van Emilia-Romagna op zijn naam schreef. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Zo was de Maleisische GP op 23 oktober 2022 de laatste Grand Prix die hij in zijn geheel uitreed. Een deel van de problemen van Marquez zijn toe te schrijven aan de Honda RC213V, die momenteel een van de twee zwakste motoren op de grid is.

Het heeft voor speculatie gezorgd over de toekomst van Marquez. Zijn Honda-contract loopt nog door tot eind 2024, maar er gaan geruchten dat de Spanjaard zijn heil al eerder bij een ander team wil zoeken. Motorsport.com sprak in de aanloop naar de Britse Grand Prix exclusief met Marquez, die volhoudt dat hij - ondanks de problemen bij Honda - verder wil bouwen aan het project van de Japanse fabrikant.

Hoe gaat het met de ribblessure die voorkwam dat je startte in de TT van Assen? Ben je volledig hersteld?

Marc Marquez: "Ik ben heel snel en goed hersteld van de ribblessure. Ik moest zelfs een week langer rust houden dan ik had gewild, maar het ging goed. Ik ben naar Mallorca gegaan waar ik eerder aan de slag wilde gaan, maar dat kon niet. Door mijn rib moest ik langer rust houden, maar ik heb nu vooral last van mijn rechterenkel, die ontstoken is. Ik heb een gewrichtsband gescheurd en de enkel is nog altijd ontstoken. Daardoor kan ik nog niet heel goed lopen. Het probleem met mijn enkel zorgt voor ongemak in mijn hele rechterbeen, zowel in mijn knie als mijn bovenbeen. De laatste dagen gaat het beter, maar het duurde langer dan ik verwachtte. Ik was graag al helemaal hersteld. De laatste week kon ik alweer meer doen op de motor en dat gaat goed. Ik ben een dag eerder gestopt [met testen op de motor] vanwege ongemak, maar fysiek kan ik zeggen dat het nu redelijk goed gaat."

Marc Marquez in actie tijdens het MotoGP-weekend in Assen, waarin hij de GP zou overslaan. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Toen je Assen verliet, zei je dat je deze zomer ging uitrusten, reflecteren en je hoofd ging leegmaken. Heb je kunnen nadenken en een beslissing kunnen nemen?

MM: "Ja, ik heb kunnen nadenken. Als je rustig thuiszit, kun je nadenken over wat er in het eerste deel van het seizoen is gebeurd, wat je goed en wat je verkeerd hebt gedaan. Een van de dingen die we gaan veranderen voor de tweede seizoenshelft, is de manier waarop we de races aanvliegen. Ik kan niet ontkennen dat ik aan het jaar begon met het doel om voor overwinningen en de wereldtitel te strijden, maar om een of andere reden zijn we er niet klaar voor. Daarom kan ik niet aan de tweede seizoenshelft beginnen met de gedachte om voor de topposities te strijden. Ik heb te veel blessures gehad, het is onmogelijk om in het ritme te komen en vertrouwen op te doen."

"Het doel voor het tweede deel van het seizoen is dus om minder explosief te zijn en niet voor resultaten te gaan, maar om te proberen om verder te groeien met het project, weer vertrouwen te krijgen in mezelf en om de race pace te verbeteren. Sinds Maleisië 2022 ben ik geen enkele lange race gefinisht, hoewel ik in Le Mans nog één ronde moest. Op die manier is het echt onmogelijk om ritme op te doen. Ik ben een mens en hoewel ik weet hoe ik snel moet zijn op een motor, is het hebben van race pace een ander verhaal."

Maar waar haalt een coureur als jij, die gewend is om te winnen, de motivatie vandaan als je niet voor resultaten gaat?

MM: "De motivatie is momenteel om wilskracht en routine te gebruiken en om opofferingen te doen. Tijdens de laatste persconferentie in Assen zei ik dat en dat heb ik deze zomer ook gedaan toen ik ging trainen. Ik probeerde plezier te hebben en dat had ik op de flat track, iets wat ik lang niet geoefend heb. Ik heb ook op een kleine motor gereden en dat helpt ook om plezier te hebben. Ik heb naar manieren gezocht om het zo leuk mogelijk te maken. Beetje bij beetje komt de extra motivatie om voor zeges te vechten terug als ik me beter voel op de MotoGP-motor en ik zie dat het beter gaat. Maar we kunnen de realiteit niet verbergen, want we zijn nu niet in staat om in de top-vijf te vechten."

"Misschien lukt dat op sommige specifieke circuits, zoals bij mij het geval was in Le Mans en bij Alex Rins in Austin. Dit zijn echter specifieke situaties. Ik heb me laten zien in Portimao en Le Mans, maar nergens anders. Rins deed dat in Austin, maar de rest van het seizoen ook niet. Je moet dus realistisch zijn."

Een van de vijf valpartijen van Marc Marquez tijdens het MotoGP-weekend op de Sachsenring. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Heb je tijdens deze vijf weken pauze kunnen praten met iemand van Honda in Japan en wat verwacht je op de motor te vinden in Silverstone?

MM: "Dat is inderdaad een van de dingen die ik wilde doen: altijd in contact staan met zowel Alberto Puig als het testteam. Stefan Bradl heeft in Misano en Jerez getest en in Silverstone gaat hij me precies vertellen wat nieuw is en wat niet nieuw is. Ik weet dat het testteam gewerkt heeft, maar we moeten tijdens de training bekijken of de geteste items ook echt werken. Ze zijn echter blijven doorwerken en ontwikkelen, dat is duidelijk. We zullen zien wat er in de komende races aankomt. Daarnaast is de test in Misano van groot belang. Dat is de laatste van het jaar, maar ook het moment dat er met motoren voor 2024 getest gaat worden."

Je hebt gesproken over Rins en zijn zege in Austin, maar zijn eigen team LCR Honda heeft toegegeven dat hij met Yamaha heeft onderhandeld en Franco Morbidelli gaat vervangen bij het fabrieksteam in 2024. Hij heeft dit besluit genomen terwijl hij pas acht races van zijn tweejarige contract bij Honda had afgewerkt. Verrast dat je?

MM: "Het verrast me, vooral omdat hij zelf heeft gezegd dat de Honda niet zo'n slechte motor is en dat je ermee kunt winnen. Maar dat hij in zo'n korte tijd al gedacht heeft aan een overstap naar een ander merk, dat verbaast me. Desondanks respecteren we zijn beslissing. Hij doet dat niet omdat hij de Honda niet als een goede motor ziet, maar vooral omdat hij naar een ander project zoekt."