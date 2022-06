Er is altijd wat te beleven als Fabio Quartararo in de buurt is. Op de donderdag in Barcelona maakte zijn Yamaha-team bekend dat de coureur uit Nice nog eens twee jaar blijft. Een zege voor de formatie, het merk is dit jaar sterk afhankelijk van de coureur. Honda was het in verleden afhankelijk van Marc Marquez, Ducati had een periode dat het afhankelijk was van Casey Stoner. Nu is Quartararo dé grote man bij Yamaha. Hij begon echter wisselvallig aan het seizoen. Een tweede plaats in Mandalika werd afgewisseld met een P9 en een P8 in Qatar en Argentinië.

De frustraties namen de overhand, maar inmiddels heeft Quartararo zijn seizoen op de rit. Na zijn tweede overwinning van afgelopen weekend in Barcelona en de opvallende misser van Aleix Espargaro is de voorsprong gegroeid naar 22 punten. Een mooie marge voor de coureur die op zondag zelden een fout maakt. MotoGP-verslaggever Oriol Puigdemont van Motorsport.com­ ging in Barcelona in gesprek met de kampioenschapsleider.

Allereerst over je contractverlenging, welk effect heeft dat op je?

“Ik zou zeggen dat het helemaal geen effect heeft. Ik denk er niet over na als ik op het circuit ben en daarom wilde ik er ook niet over praten. Ik heb er niet aan gedacht. Ik ben blij dat ik nog twee jaar bij Yamaha kan blijven, het project loopt goed en ik denk dat we samen nog mooie dingen kunnen bereiken.”

Een nieuw contract leek een ABC’tje, maar je hield de boot lang af. In hoeverre was er onzekerheid over een langer verblijf bij Yamaha?

“Ik heb de beslissing recent genomen. Tot het laatste moment heb ik alle opties in de gaten gehouden. Toen iemand verzon dat ik getekend had, waren we nog met verschillende teams in gesprek. Veel mensen spraken voordat ik goede resultaten boekte met Yamaha, maar dat was niet het belangrijkste. Ik wilde het beste project en toen ik de betrokkenheid zag, oprechte interesse, heb ik getekend.”

Hoe is het om een volledig merk aan de hand te nemen?

“Het is spectaculair. Alle inzet om mij voor het merk te behouden is een bevestiging dat ik het goed doe. We weten dat de motor niet optimaal is, maar dat een fabrikant zo gemotiveerd is om langer met mij door te gaan is een geweldig gevoel.”

Je vraag Yamaha alleen om een sneller motorblok?

“Yamaha realiseerde dat ze riskeerden mij kwijt te raken, ik vraag alleen om meer vermogen. Daar zijn ze mee bezig. Wij vragen als rijders om veel dingen, maar het gaat mij puur om vermogen.”

Hoe voelt het om de duidelijke referentie voor je merk en het kampioenschap te zijn?

“Het is fijn. Ik zie het helemaal niet als negatieve druk. Het geeft me energie en haalt de druk van de ketel. Het is de bevestiging dat ik goed bezig ben, op hetzelfde moment weet ik ook dat ik niet kan ontspannen. Ik wil de referentie blijven. Dat zeg ik niet omdat je het vraagt, maar omdat ik dit seizoen veel minder druk heb dan vorig jaar. En vorig jaar was het ook niet heel extreem, ik deed wat ik kon. Ik zie het voor mezelf niet als een verplichting om de titel te verdedigen, maar ik wil het wel heel graag.”

Is het zorgwekkend dat je de enige bent die snel is met deze motor?

“Ik zie het niet als iets waar ik me zorgen over moet maken, dit jaar kan ik mijn data niet vergelijken met de andere Yamaha’s. Ik weet waar mijn limiet en die van de motor ligt.”

Je gaat door het leven als een man die blijdschap uitstraalt. Wat zie je bij andere sportmensen die een aardig salaris hebben, maar desondanks met veel minder plezier door het leven gaan?

“Dit is voor mij een droom, ik zie het niet eens als werk. Mijn familie is gezond, ik heb een goed salaris. Ik heb geen reden om boos te zijn. Ik oordeel niet, maar er zijn rijders die klagen. In werkelijkheid weten ze niet hoe gelukkig ze zijn. Dat geldt niet alleen voor MotoGP-rijders, maar ook voor jongens in Moto2 en Moto3. Zelfs in mijn moeilijke tijd, toen ik daar uiteraard last van had, bleef ik blij. Ik ben gelukkig dat ik dit mag doen en dat is fijn. Er zijn mensen die dingen moeten doen voor hun werk waar ze niet gelukkig van worden en ze verdienen ook nog eens weinig. En zij klagen ook niet.”

Heb je gesproken met Marc Marquez?

“Een beetje. Marc is een van de rijders waar ik het best mee kan opschieten. Hij gaat door een moeilijke periode, maar hopelijk komt hij terug zoals hij voorheen reed. Ik heb veel geleerd van hem en dat wil ik blijven doen.”

Kijk je uit naar het moment dat de wereldkampioen Quartararo het kan opnemen tegen de beste versie van Marquez?

“Absoluut! Ik heb enorm genoten van 2019. Die twee races met Marc in Misano en Thailand, waar ik als rookie tegen hem voor de overwinning mocht rijden. Dat was beestachtig. Ik was nieuw in de klasse en reed tegen de achtvoudig wereldkampioen. Dat betekende bijna meer dan de wereldtitel. Dat jaar dachten mensen dat de aanwezigheid van Fabio Quartararo in de MotoGP niets betekende. Daarom was het belangrijk.”

Waar ben je dit jaar meer door verrast: de moeilijkheden van Bagnaia en Ducati of de vooruitgang van Espargaro en Aprilia?

“De sprong van Aleix. In Qatar werd hij vierde, daar reed hij al anders. De manier waarop hij rijders inhaalde. Toen dacht ik al, wat is hier gebeurd? In Argentinië had hij grip die ik niet gezien had bij mijn eigen motor. Ze hebben de kansen tot nu toe optimaal benut. Je moet zien hoe hij daar reed: snelste ronde, pole-position en de overwinning. Hij heeft vijf podiums in zes races gehaald.”

Hou je ervan om ook buiten het circuit op de motor te zitten?

“Nee, ik houd daar helemaal niet van. Het is te gevaarlijk. Ik heb geen rijbewijs en ben ook niet van plan die te halen.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha MotoGP