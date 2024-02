Fabio Quartararo sloot de eerste testdag in Qatar op een tiende plek af, bijna zestiende van een seconde verwijderd van de snelste tijd. Ondanks de goede stap die Yamaha heeft gezet met de 2024 M1 – waarmee ze meer vermogen hebben gevonden en daardoor een hogere topsnelheid kunnen behalen – klaagt de Fransman over het gebrek aan grip. Bij de test op Sepang eerder deze maand waren dezelfde problemen geconstateerd bij het Japanse team.

Na de eerste testdag in het Midden-Oosten merkt Quartararo op dat hij op zijn nieuwe motorfiets niet in staat is om snellere rondetijden neer te zetten zodra hij overstapt naar nieuw rubber. “Het probleem is hetzelfde als voorheen, het heeft met de grip te maken”, verklaart de Franse rijder. “Het gripniveau is vreselijk. Het voelt nog altijd hetzelfde, heel agressief. Ik voel nagenoeg geen verschil als we er een nieuwe band onder doen. Het is een verschil van tweetienden tussen nieuwe mediums en een set die elf ronden heeft afgelegd. Dat is onacceptabel. We moeten een manier vinden waarmee we de banden twee ronden kunnen oproken, want we zijn erg ver van de top verwijderd.”

Quartararo vraagt zich hardop af waar de oorzaak van het probleem ligt. “Ik weet niet hoe ik in de derde sector drietiende van een seconde verlies ten opzichte van Bagnaia, die op de mediums reed. Ik weet met mij rijstijl waar de limiet ligt en ik zat volledig op de limiet, ik kon niets extra’s vinden. Hopelijk kunnen we een manier vinden. We hebben sinds de test op Sepang een paar grote wijzigingen op de fiets doorgevoerd.”

De veranderingen op de M1 zijn mede te danken aan het binnenhalen van de nieuwe technisch directeur Max Bartolini, die overkwam van Ducati. “Met Max hebben we een paar ingrijpende veranderingen gemaakt, terwijl we dat voorheen juist stapje voor stapje hadden gedaan. Nu maken we grote veranderingen, en we kunnen gelijk het verschil zien, negatief en positief. We hebben heel wat tijd nodig om erachter te komen wat ons potentieel is.”

Gevraagd of de problemen hetzelfde zijn als voor Qatar, reageert de wereldkampioen van 2021: “Ons hoofddoel is om dit probleem te verhelpen. Altijd als ik in de pit kom, zegt mijn team tegen mij dat de pace helemaal niet slecht is. Ja, ik weet dat het tempo niet slecht is, maar als je vanaf P13, P14, P12 start, kan je niet verwachten dat ik voor de podiumplaatsen vecht. Ons doel is momenteel om op P6, P7 of P8 te eindigen”, aldus Quartararo.