Bagnaia snelste op eerste testdag MotoGP in Qatar

Zoals verwacht verliepen de eerste uren van de eerste van twee testdagen in Qatar vrij rustig. Op het warme circuit werden weinig meters gemaakt in opwachting van de koelere avonduren, die tevens representatiever zijn voor de sessies die van 8 tot en met 10 maart plaatsvinden tijdens de Grand Prix van Qatar. Uiteindelijk was Francesco Bagnaia de snelste van de dag met een rondetijd van 1.52.040, waarmee hij slechts vier tienden langzamer was dan het ronderecord op Losail International Circuit. De Italiaan werkte 51 ronden af op de Desmosedici GP24. Hij was twee tienden van een seconde sneller dan Jorge Martin op de Pramac Ducati.

Na het eerste uur van de eerste testdag was het Tech3 GasGas-rijder Pedro Acosta die de tijdenlijst aanvoerde met een rondetijd van 1.58.141. Naarmate de tijd verstreek werd het drukker op de baan en kwamen er steeds meer representatievere tijden op de lijst te staan. Na het tweede en derde uur was Maverick Viñales nog de snelste man met 1.54.067. Ook na vier uur stond de Aprilia-rijder nog bovenaan. Uiteindelijk zorgde Raul Fernandez op de Trackhouse Racing Aprilia ervoor dat er aan het einde van het vijfde uur een andere naam bovenaan stond: 1.52.814. Dat Fernandez van de partij was, mocht toch al een klein wonder heten. De Spanjaard liep meerdere breuken op bij een crash op Sepang, maar werd door de dokters fit verklaard en mocht zodoende deelnemen.

Aan het einde van het zesde uur van de test nam Bagnaia de toppositie over om die niet meer af te staan toen de klok 21.00 uur sloeg in Qatar. Martin eindigde dus op de tweede plaats, gevolgd door Aleix Espargaro op de Aprilia. Ook voor Brad Binder was het een prima eerste testdag, hij sloot namelijk aan op de vierde plaats op 0.296 seconde van Bagnaia. Fabio Di Giannantonio, die dit jaar uitkomt voor VR46 op de 2023-motor van Ducati, noteerde de vijfde tijd. Viñales eindigde op de zesde plaats, voor Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco en Fabio Quartararo. Joan Mir was op de dertiende plaats de beste fabrieksrijder van Honda. Jack Miller ging onderuit en werd veertiende terwijl Acosta als snelste begon, maar aan het einde van de dag genoegen moest nemen met de vijftiende tijd.

Marc Marquez was in Qatar nog zoekende naar snelheid. Hij was bijna een seconde langzamer dan Bagnaia en terug te vinden op de zestiende plaats. De enige afwezige op deze testdag was Franco Morbidelli, die nog altijd aan het herstellen is van zijn zware crash op Portimão. Hij werd vervangen door testrijder Michele Pirro. Dinsdag vindt de tweede en laatste testdag plaats voordat het MotoGP-seizoen over twee weken afgetrapt wordt.