Morbidelli eens met kritiek Yamaha: "Doe het niet goed genoeg"

Franco Morbidelli scoorde eerder dit jaar in Indonesië zijn eerste en enige top-tien van dit seizoen. Het is ondermaats voor een coureur die sinds de herfst van vorig jaar uitkomt voor het fabrieksteam van Yamaha. Dat liet teambaas Lin Jarvis zondag na de Grand Prix van Spanje ook merken. “We hadden meer van Franco verwacht”, was de korte maar veelzeggende reactie van Jarvis. “Ik had zelf ook meer van mezelf verwacht”, reageert Morbidelli op de uitlatingen van zijn chef. “Ik zit niet op het niveau van mijn teamgenoot, die races wint. Ik moet net zo goed presteren. Ik heb alle middelen tot mijn beschikking, het team en de motor. Maar op dit moment lukt het niet.”

Aan de tegenvallende resultaten van Morbidelli zouden normaal gesproken risico’s kleven, maar in tegenstelling tot de meeste coureurs heeft de voormalig Moto2-wereldkampioen een doorlopend contract tot het eind van 2023. Op de vraag of hij daarom meer rust heeft en momenteel geen druk voelt om te presteren, stelt Morbidelli resoluut: “Zeker weten. Natuurlijk komt er een tijd dat het team de druk opvoert, maar bij mij is dat op dit moment niet het geval. Ik heb nog een contract voor een jaar. Zodra ik met deze motor kan waar ik tot in staat ben, dan zullen mijn prestaties beter worden.”

Sleutel ligt in de kwalificatie

Waar zit de pijn van Morbidelli precies en hoe is het mogelijk dat Fabio Quartararo momenteel zo dominant is binnen Yamaha? “Langzaam maar zeker komt het goede gevoel terug”, gaat Morbidelli verder. “Het gevoel bij het remmen wordt al beter en de acceleratie gaat ook vooruit. In het midden van de bochten mis ik nog steeds snelheid en in de kwalificaties kom ik daardoor eerder aan mijn limiet.” Het zorgde ervoor dat Morbidelli in Jerez vanaf de zestiende plek moest starten.

In de hete omstandigheden op Jerez raakte de voorband snel aan het kookpunt en was hij kansloos voor een goede klassering in de race. “Ik had in de race wel een acceptabel tempo en kreeg de bevestiging van wat we in de warm-up geprobeerd hebben”, zegt Morbidelli. “Maar in het verkeer ging de druk van de voorband meteen sky high. Daardoor kon ik niet meer pushen.”