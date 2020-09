Morbidelli over Misano-helm: "We zijn allemaal gelijk"

Racisme en diversiteit is de afgelopen maanden een belangrijk thema geworden in de sport, naar aanleiding van de moord op George Floyd in mei en de Black Lives Matter-protesten die daarop volgden. De Formule 1 heeft actief gehandeld met het We Race As One-initiatief, Mercedes veranderde de kleurstelling van de wagen en Lewis Hamilton heeft zich actief opgesteld om op te roepen tot verandering. Vanuit de MotoGP bleef het echter behoorlijk stil de afgelopen maanden.

Het is voor de Italiaanse rijders een traditie om voor aanvang van hun thuisrace een speciale helm te laten maken. Morbidelli toonde zaterdag voor aanvang van de derde vrije training zijn nieuwe lid, gebaseerd op de film Do The Right Ting van Spike Lee, een film waarin racisme een belangrijk thema is. Op de helm stond de coureur zelf ook afgebeeld als een van de karakters uit de film. Op de achterkant van de helm staat het woord ‘gelijkheid’ in verschillende talen geschreven.

Over zijn nieuwe gelegenheidshelm, zei Morbidelli: “Toen ik besloot om voor deze race een speciale helm te maken, wilde ik het over een groot thema doen, een belangrijk onderwerp. En racisme is zo’n onderwerp. Maar ik wilde het ook doen als een soort knuffel voor 2020. Dit jaar is ontzettend slecht begonnen en er zijn dit jaar heel veel zaken gebeurd die niet goed zijn. Wij proberen het publiek een mooie show te brengen en we proberen de toeschouwers een goed gevoel te geven. Ik wilde het onderwerp luchtig behandelen, niet te zwaar."

Hij vervolgde: "Er is een film van Spike Lee die op een geweldige manier omgaat met dit onderwerp, de film heet ‘Do The Right Thing’. Er is een karakter die op een gegeven moment in de film zegt: ‘Stop met alle BS (bullshit), hou op met het haten van elkaar’ waarna hij een ‘time out’ inlast. Ik wilde mezelf in zijn kleuren laten zien en dat op m’n helm tonen. Ook wilde ik de boodschap van gelijkheid verspreiden, het is volgens mij een van de belangrijkste zaken om te onthouden. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat we allemaal gelijk zijn. Het coronavirus heeft dat op een slechte manier aan ons laten merken, maar dit moeten we ook onthouden op de goede dagen. Ik denk dat ik deze boodschap belangrijk is en dat ik het op een luchtige manier over kan brengen.”

Morbidelli kwam zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie tot de tweede tijd. Hij versloeg teamgenoot Fabio Quartararo, maar eindigde achter Yamaha fabrieksman Maverick Viñales.