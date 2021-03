Morbidelli: Problemen 2019-Yamaha opgelost door ‘simpele updates’

Morbidelli was in 2020 de onbetwiste leider bij Yamaha. Hij won net als teamgenoot Fabio Quartararo drie races, maar was in het kampioenschap een stuk stabieler dan de Fransman. Ondanks die goede prestaties kreeg Morbidelli geen beschikking over fabrieksmateriaal, iets waar hij stiekem wel op had gehoopt. Om de tekortkomingen van het ‘oude’ pakket te compenseren heeft Yamaha echter wel wat updates gebracht om de machine te verbeteren. Gevraagd of dat voldoende is om de problemen van vorig jaar op te lossen, zei hij: “Ik denk het wel. Het zijn redelijk simpele, maar toch wel substantiële veranderingen die makkelijk in ons voordeel werken. De updates waar Yamaha nu mee is gekomen werken in principe op alle circuits. Dat is mijn verwachting en natuurlijk hoop ik daar ook op.”

Wat betreft het motorblok is er voor dit seizoen niets veranderd. Voor Morbidelli een geluk, aangezien hij zijn vermoeden over het niet verder oplopen van de verschillen in topsnelheid bevestigd kreeg. “De snelheid ten opzichte van de andere Yamaha’s is nagenoeg hetzelfde gebleven. In het specifieke geval van Qatar is er zelfs minder verschil. Het betekent dat ik mezelf iets verbeterd heb en dat de anderen zich wellicht op andere vlakken iets verbeterd hebben.”

'Algemene situatie heel goed'

In de algemene ranglijst van de Qatar-test eindigde Morbidelli op de vierde plaats. Hoewel hij baalde dat de laatste dag van de test in het water viel door een zandstorm, was hij tevreden met het verrichte werk. “Ik ben redelijk tevreden, voel dat ik er wel klaar voor ben. Natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen, maar over het algemeen is de situatie heel goed. We zullen zien hoe het tijdens de raceweekends gaat. Dat wordt lastig, ik ga voor de hoogste plekken. Dat blijft mijn doel. Tijdens de test was ik redelijk snel, was het tempo goed en zat het over het algemeen goed mee. Ik denk dat we in het weekend voor de podiums kunnen gaan, maar natuurlijk kunnen de omstandigheden veranderen. De situatie veranderde tijdens het seizoen ook ten opzichte van de test. Op dit moment voelt het goed en zit ik vol energie om aan het raceweekend te beginnen.”