Polesitter Morbidelli kijkt met schuin oog naar MotoGP-klassement

Morbidelli staat op 45 punten van Joan Mir, die zondag de titelstrijd in zijn voordeel kan beslissen. Hij herstelt zich dit weekend goed van een teleurstellende Europese GP, waarin hij op de elfde stek bleef steken. Met de andere titelkandidaten verder naar achteren heeft Morbidelli een goede kans om zondag punten goed te maken op zijn directe concurrenten. Een tweede plaats is nog altijd een realistisch doel, gaf hij na de kwalificatie toe.

“Ik probeer het beste van dit kampioenschap te maken”, zei Morbidelli. “De eerste positie zou heel mooi zijn, maar het is ook heel mooi als ik tweede, derde of vierde kan worden. We mogen onze pijlen op de titel richten, ook al zijn de kansen heel erg klein. We hebben de beste positie om daarvoor te vechten. Ik voel me heel goed, ik zit lekker op de motor en ga voor het maximale. Maar om dat om te zetten in een goed resultaat is een ander verhaal. Laten we zien hoe het in de race gaat en in Portimao.”

In de Europese GP ging het voor Morbidelli mis met de druk in de voorband, maar is dit weekend ontzettend sterk op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. “Alles houdt verband met elkaar”, zei Morbidelli of het hervinden van de snelheid belangrijker was dan het kampioenschap. “Het kampioenschap is op dit moment een doel. Daar richt ik mij op. Ik was zondag niet heel erg verslagen omdat ik wist wat het probleem was. We wisten wat er gebeurd was. Ik maakte me geen zorgen, ik had geen zorgen over mezelf of het pakket. We hebben het voor dit weekend een beetje aangepast en het voelde direct veel beter. Daar ligt dus wel een verband, ook het kampioenschap en goede prestaties. Ik kan nu meer naar het kampioenschap kijken dan een race geleden.”