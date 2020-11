Hoe kan Mir wereldkampioen MotoGP worden in de GP van Valencia?

Na de GP van Europa is het MotoGP-seizoen in de beslissende fase aangekomen. Waar de Yamaha-rijders steken lieten vallen in de eerste van twee races op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia, deden Suzuki-mannen Joan Mir en Alex Rins een gouden zaak in de strijd om de wereldtitel. Mir won de race terwijl Rins voor de vierde keer in vijf races op het podium stond en nu opgeklommen is naar de gedeelde tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Met nog 50 punten te verdelen zijn er nog zes kandidaten voor de wereldtitel: Joan Mir staat aan de leiding in het klassement met 162 punten. Fabio Quartararo en Rins staan op 37 punten achterstand, Maverick Viñales heeft 41 punten achterstand. Franco Morbidelli en Andrea Dovizioso staan vijfde en zesde op een achterstand van 45 punten. De titelstrijd kan dus beslist worden.

De volgende scenario’s kunnen Joan Mir de wereldtitel brengen in Valencia:

Mir is kampioen als hij voor zijn directe rivalen finisht in Valencia

Mir is kampioen als hij op het podium eindigt

Mir is kampioen als hij vierde, vijfde, zesde of zevende wordt en Quartararo of Rins wint de race niet

Mir is kampioen als hij achtste, negende, tiende of elfde wordt en Viñales wint niet en Quartararo en Rins staan niet op het podium

Mir is kampioen als hij uitvalt of geen punten scoort en Quartararo en Rins niet hoger eindigen dan de vijfde plaats, Viñales vierde of lager eindigt en Morbidelli en Dovizioso niet op het podium eindigen

Dovizioso en Morbidelli hebben een wonder nodig om de beslissing in de titelstrijd uit te stellen tot de laatste race van het seizoen: zij moeten eerste of tweede worden en dan mag Mir niet hoger dan de elfde plaats eindigen

WK-stand in het rijderskampioenschap

Pos Rijder Punten 1 Joan Mir 162 - 11 /5 - 20 /2 13 /4 16 /3 20 /2 20 /2 5 /11 16 /3 16 /3 25 /1 2 Fabio Quartararo 125 25 /1 25 /1 9 /7 8 /8 3 /13 - 13 /4 25 /1 7 /9 - 8 /8 2 /14 3 Alex Rins 125 - 6 /10 13 /4 - 10 /6 11 /5 4 /12 16 /3 - 25 /1 20 /2 20 /2 4 Maverick Viñales 121 20 /2 20 /2 2 /14 6 /10 - 10 /6 25 /1 7 /9 6 /10 13 /4 9 /7 3 /13 5 Franco Morbidelli 117 11 /5 - 20 /2 - 1 /15 25 /1 7 /9 13 /4 - 10 /6 25 /1 5 /11 6 Andrea Dovizioso 117 16 /3 10 /6 5 /11 25 /1 11 /5 9 /7 8 /8 - 13 /4 9 /7 3 /13 8 /8 7 Pol Espargaro 106 10 /6 9 /7 - - 16 /3 6 /10 16 /3 - 16 /3 4 /12 13 /4 16 /3 8 Takaaki Nakagami 105 6 /10 13 /4 8 /8 10 /6 9 /7 7 /9 10 /6 9 /7 9 /7 11 /5 - 13 /4 9 Jack Miller 92 13 /4 - 7 /9 16 /3 20 /2 8 /8 - 11 /5 - 7 /9 - 10 /6 10 Miguel Oliveira 90 8 /8 - 10 /6 - 25 /1 5 /11 11 /5 - 10 /6 - 10 /6 11 /5

WK-stand in het teamskampioenschap

Pos Teams Punten 1 Team Suzuki MotoGP 287 - 17 13 20 23 27 24 36 5 41 36 45 2 Petronas Yamaha SRT 205 - 25 29 8 3 25 20 38 7 10 33 7 3 Ducati Team 194 23 10 9 34 16 9 14 8 38 10 9 14 4 Red Bull KTM Factory Racing 182 13 9 25 13 24 10 16 5 20 9 13 25 5 Yamaha Factory Racing 159 - 36 13 17 7 23 25 7 6 13 9 3

WK-stand in het constructeurskampioenschap