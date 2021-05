De vice-kampioen van vorig jaar heeft tot het eind van 2022 een contract bij het Sepang Racing Team, maar dat team heeft de plannen voor na dit seizoen nog niet bekendgemaakt. Yamaha wordt inmiddels gelinkt aan Valentino Rossi’s VR46 Team, terwijl SRT aangegeven heeft de samenwerking met Yamaha graag voort te zitten. Morbidelli is dit seizoen niet vliegend uit de startblokken gevlogen en de Braziliaanse Italiaan is ontevreden over het materiaal dat Yamaha hem heeft gegeven voor dit seizoen. De coureur zit op een motor die inmiddels twee seizoenen oud is, ondanks dat hij vorig jaar met afstand de meest constante Yamaha-coureur was.

Morbidelli hoopt zijn samenwerking met Yamaha voort te zetten, maar de coureur weet maar al te goed dat hij ook voor andere merken een interessante coureur is. “Ik heb Yamaha lief en ik hoop mijn samenwerking te verlengen”, zei Morbidelli. “Als ze me steunen met nieuwe materiaal, dan wordt mijn liefde voor het merk nog groter. Het is op dit moment nog niet duidelijk, we moeten wachten op de bevestiging. Ook wat betreft de samenwerking tussen Yamaha en mijn team. Dat is belangrijk voor mij om te weten, dan weet ik ook wat ik Yamaha kan vragen. Eerst moet ik weten of Yamaha doorgaat met m’n team, dat is op dit moment een belangrijke vraag. Ik heb nog niet niemand gesproken die niet van mijn team is. Maar ik ben me ervan bewust dat andere fabrikanten interesse in me hebben, dat weet ik. Maar ik heb nog niemand gesproken.”

Morbidelli gaf eerder deze maand tijdens de Spaanse GP toe dat hij een verhitte discussie heeft gevoerd met Yamaha-baas Lin Jarvis over zijn technische situatie. Volgens de Britse teambaas verdient Morbidelli wel degelijk fabrieksmateriaal, maar was het niet mogelijk om dat voor 2021 te regelen. Morbidelli staat momenteel op 47 punten van WK-leider Fabio Quartararo. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk crashte hij.