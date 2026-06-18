Guidotti per direct aan de slag als teammanager van Trackhouse

Trackhouse MotoGP heeft donderdagmorgen de aanstelling van Francesco Guidotti als teammanager bekendgemaakt. De Italiaan treedt per direct in dienst en begint zijn werkzaamheden dit weekend tijdens de Grand Prix van Tsjechië in Brno.

De benoeming bevestigt een van de slechtst bewaarde geheimen van de MotoGP-paddock van de afgelopen maanden. De komst van Guidotti maakt deel uit van het herstructureringsproces dat wordt doorgevoerd door de organisatie van Justin Marks, nadat bekend werd dat Davide Brivio het team aan het einde van het seizoen zal verlaten.

Brivio maakt in 2027 de overstap naar Honda, al zal zijn nieuwe functie niet uitsluitend gericht zijn op het MotoGP-project van de Japanse fabrikant. Hij krijgt een bredere rol op het gebied van marketing en bedrijfontwikkeling. Voorlopig blijft hij zijn huidige taken uitvoeren tot zijn contract afloopt.

Het plan van Marks is dat Guidotti zich gaat richten op de middellange- en langetermijnstrategie van het Amerikaanse team, terwijl Brivio gedurende de rest van het seizoen verantwoordelijk blijft voor de dagelijkse gang van zaken binnen de renstal.

Na een bijzonder succesvolle periode bij Pramac werd Guidotti in 2022 aangetrokken door KTM als teammanager. De onrust en instabiliteit die later binnen de fabrikant uit Mattighofen ontstonden, leidden er echter toe dat zijn samenwerking met KTM halverwege 2024 eindigde.

Sindsdien onderzocht Guidotti verschillende mogelijkheden, zowel binnen als buiten de MotoGP-paddock, voordat hij besloot het aanbod van Marks te accepteren en zich bij Trackhouse aan te sluiten.

Francesco Guidotti tijdens zijn periode als teammanager van KTM's fabrieksteam. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Een van de belangrijkste dossiers die op zijn bureau ligt, betreft de samenstelling van het rijdersduo voor 2027.

Volgens informatie van Motorsport.com zou Aprilia, dat de motoren levert aan Trackhouse, graag Enea Bastianini aan het team toevoegen. De situatie van de Italiaan hangt echter af van de vraag of KTM hem wil vrijgeven van een eenzijdige optieclausule die hem mogelijk verplicht om nog een derde seizoen voor Tech3 uit te komen.

Voor de andere Aprilia van Trackhouse wordt een lange lijst met kandidaten overwogen. Dankzij zijn recente prestaties zijn de kansen van Raúl Fernández op een contractverlenging de afgelopen weken aanzienlijk toegenomen. De Spanjaard won de Grand Prix van Australië in 2025 en schreef dit seizoen de sprintrace op Mugello op zijn naam, waarmee hij zijn positie binnen het project heeft versterkt.

Toch krijgt Fernández concurrentie van meerdere alternatieven. Daarbij wordt onder meer gekeken naar Moto2-kampioenschapsleider Manuel González en zelfs naar Luca Marini.

Zie ook: MOTOGP De nieuwe aanpak van Marc Márquez na zijn schouderblessure