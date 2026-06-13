De nieuwe aanpak van Marc Márquez na zijn schouderblessure

De dominante overwinning van Marc Márquez tijdens de Grand Prix van Hongarije van afgelopen weekend was het duidelijkste bewijs tot nu toe dat hij nog altijd mee kan doen om de zeges in de MotoGP.

Ondanks dat hij nog niet volledig hersteld is van de blessure die hij vorig jaar oktober opliep in Indonesië, wist Márquez pole-position te pakken en die om te zetten in een dubbelzege op het Balaton Park Circuit.

Het betekende een indrukwekkende comeback van de Ducati-fabrieksrijder, slechts een maand na de zevende operatie aan zijn zwaar gehavende rechterschouder. In een normaal seizoen zou Márquez op een circuit tegen de klok in vrijwel onverslaanbaar zijn geweest, maar dit keer waren de omstandigheden heel anders. De gevolgen van zijn blessure uit Indonesië waren zo ernstig dat hij aan het begin van het seizoen zelfs moeite had in linkerbochten.

Hoewel hij inmiddels weer races wint en heeft bewezen dat hij ook op circuits tegen de klok in snel kan zijn, is het beeld voor de negenvoudig wereldkampioen nog niet volledig positief. Márquez mist nog altijd spierkracht, waardoor hij met aanzienlijke fysieke beperkingen richting de komende races in Brno en Assen gaat.

"Het heeft vooral met kracht te maken. Hij is fysiek nog niet honderd procent in staat om gedurende alle ronden de benodigde kracht te leveren", vertelde crew chief Marco Rigamonti aan Motorsport.com in Hongarije.

"In VT1 en VT2 reed hij twintig ronden, maar hij pushte slechts vier tot zes ronden echt. Soms ging hij in één ronde alleen in bepaalde bochten tot de limiet om te begrijpen waar de grens van de motor lag. Dat vormt ook een beperking voor zijn prestaties. Bijvoorbeeld: hij zei dat je op sommige plekken op Balaton flink moet vechten tegen wheelies. Om dat te doen moet je aan het stuur trekken."

"Maar hij zei: 'Ik heb daar de kracht niet voor.' Daardoor probeert hij het meer met zijn benen op te lossen, maar dat is niet de ideale manier om een wheelie te controleren. Soms zegt hij dan: 'Ik maak veel wheelies, maar waarschijnlijk komt dat doordat ik niet op de juiste manier rijd.' Ik denk echter dat hij over twee à drie weken alweer behoorlijk dicht bij het niveau van vorig jaar kan zitten."

Nieuwe operatie na nieuwe tegenslag

Marc Márquez viert zijn 100e GP-zege - en de 100e van Ducati. Foto door: Ducati Corse

De afgelopen acht maanden waren niet eenvoudig voor Márquez. Slechts een week nadat hij zijn negende wereldtitel had veroverd en zijn opmerkelijke comeback na de blessure uit Jerez 2020 had bekroond, lag hij opnieuw op de operatietafel vanwege een nieuwe schouderbreuk.

Zijn doel was om bij de start van het Europese deel van het seizoen 2026 volledig fit te zijn. Toen hij in Jerez echter nog steeds met dezelfde fysieke beperkingen kampte, besloot hij vorige maand opnieuw onder het mes te gaan.

Na het missen van de Grand Prix van Catalonië keerde hij terug in Mugello, waar zijn prestaties direct een duidelijke verbetering lieten zien. In Hongarije volgde vervolgens zijn terugkeer op de hoogste trede van het podium.

Rigamonti stond gedurende die hele periode aan zijn zijde. De Italiaan behoorde tot een kleine groep vertrouwelingen die op de hoogte waren van de plannen voor een nieuwe operatie. Pas nadat Márquez tijdens de sprintrace in Le Mans zijn voet brak, werd het nieuws over de ingreep openbaar.

Rigamonti gaf meer inzicht in de problemen waar Márquez in de eerste helft van het seizoen mee kampte en hoe uiteindelijk werd besloten tot een nieuwe operatie. "Aan het begin van het jaar merkte hij dat hij niet in staat was om gedurende langere tijd hetzelfde krachtniveau vast te houden", legde hij uit.

"Hij dacht aanvankelijk dat dat vooral kwam door een gebrek aan training tijdens de winter. Maar nadat Qatar werd afgelast, zei hij: 'Oké, nu heb ik drie weken. Toen hij terugkeerde in Jerez dacht hij dat hij weer bijna op hetzelfde niveau zat als vorig jaar. Maar daar realiseerde hij zich dat er iets niet klopte. Hij begon FP1 in goede vorm, maar in iedere sessie verloor hij kracht. Daarna besloot hij een arts te bezoeken en werd duidelijk wat het probleem in zijn arm was."

Marc Márquez keerde in Hongarije terug op het hoogste treetje van het podium. Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Andere aanpak op de motor

Toen Márquez na het missen van het volledige raceweekend in Catalonië terugkeerde tijdens de Grand Prix van Italië, was volgens Rigamonti direct een verschil merkbaar. Ondanks dat Mugello een van de fysiek zwaarste circuits van de kalender is, presteerde Márquez direct beter dan eerder in het seizoen. Daarmee zette hij volgens zijn crew chief een belangrijke stap in de goede richting.

"We zagen dat hij in de linkerbochten weer reed zoals vorig jaar. Hij kon daar opnieuw het verschil maken en ook goede rondetijden neerzetten", onthulde Rigamonti.

"Het enige probleem was dat hij dacht dat hij fysiek beter voorbereid zou zijn. Het circuit was echter extreem veeleisend en daardoor had hij moeite om constant te blijven. Soms kwam hij simpelweg kracht tekort in bepaalde richtingsveranderingen. Hij was blij omdat hij voelde dat hij weer in goede vorm zat en op een goede manier kon rijden. Maar hij weet ook dat hij nog enkele weken nodig heeft om volledig te herstellen."

Hoe hoog ligt zijn plafond nog?

Dat verklaart waarom Márquez zijn overwinning in Hongarije nog niet als een volledige comeback beschouwt. Binnen Ducati bestaan nog altijd vragen over wat zijn uiteindelijke plafond in de MotoGP nu eigenlijk is.

Zelfs tijdens zijn kampioenschapsjaar in 2025 bereikte Márquez volgens betrokkenen niet meer helemaal het niveau van vóór zijn zware blessure uit 2020. Hij moest meer trainen en zijn activiteiten buiten de baan zorgvuldiger managen.

"Dat is moeilijk te zeggen, omdat hij zelf ook aangeeft dat je na iedere blessure niet weet hoe je nieuwe honderd procent zich verhoudt tot je oude honderd procent", zei Rigamonti. "We weten dus niet of hij na drie of vier maanden volledige training en volledig herstel weer op hetzelfde fysieke niveau zal zitten als vorig jaar."

"Daarnaast weten we dat onze concurrenten ook vooruitgang hebben geboekt. Dus zelfs als hij fysiek weer hetzelfde niveau haalt als vorig jaar, weten we niet of hij opnieuw veertien races op rij kan winnen zoals toen. De concurrentie is sterker geworden. Het antwoord op die vraag zullen we waarschijnlijk nooit weten."