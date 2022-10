Francesco Bagnaia begint de Grand Prix van Australië met slechts twee punten achterstand op Fabio Quartararo. De Italiaan heeft sinds de race in Duitsland afgelopen juni een gat van 91 punten gedicht. Pecco beschouwt zichzelf pas sinds kort écht als kandidaat voor het kampioenschap. Hij verandert echter niets aan zijn aanpak in races. Bagnaia geeft toe risico's te moeten nemen om Quartararo te verslaan, al weet de Ducatist dat Phillip Island niet heel erg goed bij zijn machine past.

"Ik moet zeker risico's nemen, maar dat geldt ook voor hem", zegt Bagnaia, die vrijdag de achtste tijd noteerde. "We moeten op dit moment allemaal risico's nemen. Het is belangrijk om vooraan te rijden. De komende twee races [in Australië en Maleisië] passen niet heel goed bij onze motor, maar we hebben al laten zien dat we op banen waar we vorig seizoen nog traag waren, dit jaar competitief zijn. We gaan het wel zien. Ik volg in ieder geval dezelfde strategie als in de voorbij races. We gaan pushen en proberen het zo goed mogelijk te doen. Ik probeer niet te veel aan het kampioenschap te denken. Het is wel goed dat je eraan denkt, maar dit is het moment om vol in de aanval te gaan."

Bagnaia had in beide vrije trainingen in Australië last van de wind. Volgens de Ducati-coureur verloor hij hierdoor snelheid in de eerste en derde sector. "Ik had er 's ochtends moeite mee", vervolgt hij. "Vervolgens voerde ik een verandering door en die verbeterde het tempo behoorlijk. In de middag nam de wind toe. Hierdoor kreeg ik het weer lastiger. Misschien dat dit door mijn afstelling of rijstijl kwam. Vervolgens konden we weer een stap zetten. Op gebruikte banden reed ik een behoorlijk goed tempo. Daar ben ik blij om. Maar in mijn vliegende ronde reed ik vervolgens niet goed. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan alles in VT2 voordat ik mijn snelle ronde inzette. Het lijkt erop dat ik in de eerste en derde sector meer naar achteren sta, maar in de tweede en vierde sector juist vooraan. Het is vreemd, maar we weten al wat ons te doen staat."