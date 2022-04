De viervoudig MotoGP-winnaar ontkwam zaterdag aan een straf nadat hij op het rechte stuk uit frustratie flink in de ankers was gegaan. Dit gebeurde aan het einde van de tweede vrije training toen de Italiaan op verkeer stuitte. Uiteindelijk slaagde de Ducati-coureur er ook niet in om Q2 te bereiken en startte van de veertiende plek. Door een gridstraf voor teamgenoot Jack Miller schoof hij wel een plekje op. De coureur uit Turijn wist het voor elkaar te krijgen een afstelling te vinden die positieve invloed had op de voorkant van de machine. Daarmee vocht hij zich op zondag uiteindelijk naar de vijfde plek.

"Laat dit weekend een les voor me zijn", aldus Bagnaia. "Ik was in de race een stuk kalmer, al wil ik graag begrijpen wat er zaterdag gebeurde. Dat moet niet nog een keer. Ik weet nu ook zeker dat ik een stuk competitiever zal zijn in Amerika. Afgelopen jaar was ik dat al, dus ik verwacht nu nog meer. Het is zaak onszelf geen druk op te leggen en het slim te spelen. P5 is natuurlijk niet het doel, maar het helpt zeker mee voor de toekomst en het feit dat we weer naar de top willen."

Bagnaia kreeg meer gevoel aan de voorkant tijdens de warm-up kort voor de race. "Ik voelde me eindelijk weer vertrouwd met de voorzijde. Ik had dat ook in Mandalika, maar daar was het minder", vervolgt hij. "Nu kon ik doen wat ik wilde, alles was een stuk beter. Ik was in staat hard te remmen. Ik had zo'n soort race echt nodig, uiteindelijk was het achteraan starten mijn eigen fout. Ik bood ook meteen mijn excuses aan bij het team. Zij werken zo hard, maar omdat ik chagrijnig en boos was moest ik achteraan beginnen. Dus ik heb sorry gezegd."

Miller valt tegen op het Autódromo Termas de Río Hondo

Miller moest de race na een straf als veertiende aanvangen. De Australiër reed Fabio Quartararo in de weg in het tweede kwalificatiedeel en kon in de race ook geen potten breken. Miller klaagde juist over een gebrek aan grip aan de voorkant en ook het ingekorte weekend door de vrachtvertraging hielp volgens hem niet mee. "Ik heb nog nooit een race gereden waarin ik niemand inhaalde. Dit was echt een blamage, het voelt niet goed", deelt Miller zijn gevoel. "We gaan nu hard aan de bak om te begrijpen waar deze problemen vandaan komen en hopelijk kunnen we ze snel oplossen. We hebben in de warm-up en de race het een en ander veranderd met de balans, maar ik kreeg geen goed gevoel met de voorkant. Dit weekend voelde ook anders. We waren hier twee jaar niet geweest en het werd uiteindelijk een tweedaags weekend, het was een stuk lastiger. Daarnaast beperkte het ons ook in wat we konden veranderen. Engineers genoeg, maar we hadden een gebrek aan tijd."