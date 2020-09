Bagnaia verklaart crash: “Viezigheid op de baan”

In de zesde ronde kwam Bagnaia aan de leiding van de race toen hij een geslaagde inhaalpoging deed bij Yamaha-rijder Maverick Viñales. In de 21ste ronde had Bagnaia een voorsprong van 1,3 seconde op Viñales toen hij crashte in bocht 6. Hij schonk de overwinning daarmee aan Viñales. Bagnaia is van mening dat er iets op de baan lag waardoor hij ten val kwam. Uit de data kon namelijk niet opgemaakt worden dat hij iets anders deed dan de ronde ervoor.

“Ik wilde na de crash dat mijn motor zo snel mogelijk in de pitbox kwam zodat we de data konden bekijken. Het was een hele vreemde crash. Ik had het volledig onder controle, ook met de voorsprong op Maverick”, aldus Bagnaia. “Ik was het tempo aan het controleren en hij was aan het pushen. Maar ik was slim aan het controleren. De crash was ongelooflijk. Uit de data blijkt dat de snelheid hetzelfde was, mijn hellingshoek was hetzelfde, ik gaf evenveel gas, ik zat op dezelfde lijn. Het lijkt erop dat ik iets geraakt heb, zoals een tear-off of viezigheid op de baan. Dat is de enige verklaring die ik ervoor heb. Als het niet zoiets was, ben ik bezorgd voor de komende races want dan zou het heel raar zijn om op die manier te crashen.”

Zaterdag kreeg Bagnaia het deksel op de neus in de kwalificatie toen hij vanwege het overschrijden van de track limits een potentiële pole-position kwijtraakte. Maar de crash van zondag is moeilijker te accepteren. “Het doet erg veel pijn, voor de eerste keer was ik in elke sessie echt sterk”, aldus Bagnaia. “Op zaterdag verloor ik pole-position omdat ik op het groene terechtkwam. Dat is normaal, als je op groen zit ben je je ronde kwijt. Maar nu ben ik boos omdat het niet best is om een race op zo’n manier te verliezen.”

Bagnaia’s Jack Miller werd ook uitgeschakeld door een tear-off. De Australiër moest opgeven nadat de krachtbron van de Ducati GP20 haperde. Later bleek dat een tear-off van Fabio Quartararo’s vizier in de inlaat van Millers fiets terechtgekomen was.