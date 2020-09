Viñales na doorbaak: “Mijn mentaliteit was nooit het probleem”

Viñales’ problemen aan het begin van MotoGP-races kwamen de afgelopen weken weer centraal te staan. Vooral tijdens de San Marino GP van een week geleden zakte de coureur door het ijs nadat hij op zaterdag nog een pole-position scoorde. Dit weekend was het in de kwalificatie weer raak voor Viñales, maar deze keer wist hij het ook om te zetten in een goed resultaat in de race. Hij moest de leiding in de wedstrijd aan Francesco Bagnaia laten, maar die crashte op een gegeven moment. Viñales kreeg de leidende positie in de schoot geworpen en zorgde voor Yamaha’s derde overwinning van dit seizoen.

“Er waren veel mensen die aan me twijfelden, vooral omdat het op zondag zo vaak niet lukte”, verklaarde Viñales. “Mensen dachten dat het aan mijn mentaliteit lag, maar mijn mentaliteit is nooit een probleem. Ik wil altijd winnen en zo rijd ik ook altijd, maar het ontbrak tot nu toe altijd aan het vertrouwen om vanaf het begin van de race te pushen. Dit weekend hebben we wat anders geprobeerd en hebben we meer aan de afstelling voor de race gewerkt. We hebben een afstelling genomen en hebben die verbeterd. We hebben stappen gemaakt en ik ben blij met het werk dat we gedaan hebben. Pecco [Bagnaia] was heel snel vandaag, maar ik kon aan het einde van de race nog meer pushen. Ik heb m’n banden proberen te managen en ze op een goede temperatuur te houden door een constant tempo te rijden. Het was moeilijk om Pecco in te halen, hij heeft ondanks zijn crash een hele goede race gereden. Ik ben vooral blij met m’n werk. Ik ben altijd in mezelf blijven geloven en ik weet wat ik kan met de motor. Ik ben blij dat ik het nu eens heb kunnen laten zien.”

Vrijdag was Viñales het spoor volledig bijster na een slechte dag. De zaken die hij tijdens de test had ontdekt, bleken niet te brengen wat hij ervan had gehoopt. In plaats van de focus op de achterband te leggen, concentreerde Viñales zich meer op het vertrouwen in de voorkant van de machine. “Vrijdag voelde ik me eerlijk gezegd heel slecht, maar dat heeft ons wel geholpen om beter te worden. We hebben de motor in de race-afstelling gezet en ik was uiteindelijk blij met hoe we zaterdag presteerden. Daardoor hebben we ons zo kunnen verbeteren. Het team heeft goed gewerkt, maar we moeten met beide benen op de grond blijven en werken om beter te worden.”