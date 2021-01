Gresini in kritieke maar stabiele toestand na coronabesmetting

Kort voor kerstmis testte Gresini positief op het coronavirus en enkele dagen later, op 27 december, werd hij in het ziekenhuis van Imola opgenomen. Daar verslechterde de toestand van de teambaas van de gelijknamige MotoGP-stal. Daarom werd hij overgebracht naar een gespecialiseerde corona-afdeling van het ziekenhuis in Bologna, waar hij bovendien in kunstmatige coma werd gebracht. Vrijdag begonnen de doktoren met het proces om Gresini uit coma te halen. Momenteel is hij nog altijd verdoofd en bovendien ligt hij nog aan het beademingsapparaat.

“Fausto Gresini’s algemene gezondheidstoestand is nog altijd kritiek, maar wel stabiel”, leest de verklaring van dr. Nicola Cilloni. “Het toedienen van de medicatie is gestopt, maar hij is nog altijd verdoofd en aangesloten op een mechanisch beademingsapparaat om voldoende zuurstof in het bloed te krijgen. In de komende dagen worden radiologische onderzoeken uitgevoerd om te bekijken hoe de ziekte zich heeft ontwikkeld.”

De 59-jarige Gresini is niet de eerste grote naam in de MotoGP die besmet is geraakt met het coronavirus. Eerder moesten onder andere negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi, nieuwbakken Pramac MotoGP-rijder Jorge Martin en Tech3-rijder Iker Lecuona races aan zich voorbij laten gaan vanwege een besmetting met het longvirus. Voor Gresini zou 2021 het laatste jaar worden dat zijn renstal ingeschreven staat als fabrieksteam van Aprilia: de Italiaanse fabrikant zet voor 2022 een eigen fabrieksteam op poten, waardoor Gresini weer als onafhankelijk team aan de start verschijnt.