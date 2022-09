Quartararo worstelt: "Doe mijn best, maar het is nooit genoeg"

Fabio Quartararo komt meestal aardig uit de startblokken gedurende een raceweekend, maar wordt naar mate het weekend vordert steeds vaker voorbijgestreefd door de concurrentie. Vrijdag eindigde de coureur in de enige vrije training voor de Grand Prix van Japan op de derde plek, tussen titelrivalen Francesco Bagnaia en Aprilia-coureur Aleix Espargaro. “Het is moeilijk om gemotiveerd te blijven, ik doe mijn best maar het is nooit genoeg”, aldus Quartararo. “Je kunt zoveel doen als je wilt, maar het is nooit genoeg. Het is een lastige situatie, maar we zullen tot het eind van dit seizoen blijven vechten.”

Dat kwam ook vrijdag weer naar voren toen Quartararo vrij snel de limieten van de Yamaha M1 gevonden had tijdens de vrije training over 75 minuten. Hij klokte de derde tijd. “Intens, maar het was best goed”, zegt Quartararo. “Onze snelheid is niet heel slecht. Maar de marge die anderen hebben ten opzichte van ons is ongelofelijk, ik zat vanaf de eerste ronde op de limiet en we hebben weinig marge. Dat maakt het in de acceleratie vrij lastig, zeker als je kijkt naar de tools die ze bij Ducati tot hun beschikking hebben. Maar ik denk dat we ons best gedaan hebben, het was oké. Als ik kijk naar de kwalificatie zitten we wel op de limiet. Misschien kan het nog iets beter, maar de anderen rijden hun tijden in de derde ronde. Ze staan ervoor en doen het gewoon echt heel goed.”

Quartararo hield een paar nare band- en schaafwonden over aan zijn val in de eerste ronde van de Grand Prix van Aragon. De wonden zijn bedekt met grote pleisters, maar Quartararo ondervond er geen hinder van: “Het was een beetje vreemd, aan het begin begon het een beetje te branden”, aldus Quartararo. “Maar na de eerste ronden was het gewoon en voelde ik het niet. Het heeft geen invloed op mijn rijden.”