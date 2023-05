In de tweede vrije training op het Bugatti Circuit Le Mans wist Fabio Quartararo zijn tijd naar een 1.31.650 te verbeteren, maar dat was nog altijd niet genoeg voor een gegarandeerde plek in Q2. De Fransman hoopte zijn thuispubliek op iets moois te trakteren, maar moet zich zaterdag al in Q1 bewijzen. Het was een goede samenvatting van het seizoen tot nu toe voor de wereldkampioen van 2021, die na vier raceweekenden slechts één podiumplaats achter zijn naam heeft staan en tegen een achterstand van 47 punten aankijkt.

Quartararo heeft in zijn tijd bij Yamaha al enkele lastige periodes meegemaakt, zoals vorig jaar, toen hij er niet in slaagde om zijn titel te prolongeren, en in 2020, toen hij naast de titel greep. Toch verbleken die momenten bij alles wat er tot nu toe dit seizoen is gebeurd, stelt een ietwat pessimistische Quartararo, die de afgelopen tijd zijn kritiek op Yamaha niet onder stoelen of banken stak.

"Ik heb besloten om niet meer boos te worden, aangezien dat de dingen alleen maar lastiger maakt", zegt Quartararo. "Ik denk dat dit de lastigste periode ooit is sinds ik bij Yamaha zit. We kunnen na acht races, vanwege de sprintraces zijn het in mijn ogen acht races, geen oplossing vinden. We hebben geen basis[afstelling] en geen snelheid."

Quartararo zegt 'geen verklaring' te hebben voor het feit dat hij zo ver van de pace af zit met de Yamaha. Dat de Japanners qua vermogen een stap vooruit hebben gezet, is volgens hem wel ten koste gegaan van de andere sterke punten die het merk had. "Het probleem is dat er geen verklaring is. Ook over de motor: wat moet ik zeggen? Ik heb geen gevoel op de motor. Deze is superagressief en stuurt niet in zoals normaal. Maar we verliezen al onze sterke punten. Toen we minder vermogen hadden, hadden we andere sterke punten. Nu hebben we iets op één gebied [de motor] gevonden, maar hebben we op andere vlakken verloren. En we gaan er op beide vlakken niet op vooruit. Het ziet ernaar uit dat we meer vermogen krijgen, maar we verliezen veel meer qua wegligging."

Ook over de testdagen in Jerez, na de Grand Prix aldaar, was Quartararo weinig positief. Hij vond deze nuttig, maar alleen om te kunnen bevestigen dat de nieuwe ontwikkelingen van Yamaha niet goed zijn. "We hebben uitlaten gecheckt: deze werken niet. Het chassis werkt niet. De aero werkt niet. De elektronica werkt niet. Misschien was een instelling die we met Ohlins hebben geprobeerd iets beter, maar de nieuwe dingen die we hebben getest waren nutteloos", aldus het duidelijke oordeel van de Yamaha-rijder.