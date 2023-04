De wereldkampioen van 2021 is al het hele jaar niet blij met het nieuwe pakket dat Yamaha heeft geproduceerd. Ook op het Circuit of the Americas was de Fransman niet te spreken over de prestaties van en het gebrek aan gevoel in de M1. Na de vrijdagtrainingen stelde hij dat hij te veel moet pushen, en daarbij over de limiet moet gaan, om competitief te zijn.

Hij noteerde in de kwalificatie de zevende tijd en kende een goede start in de sprintrace van tien ronden. Hij stormde naar de vierde plek en reed de hele tijd in de top-zes mee toen hij in ronde vijf in bocht 1 van de motor viel. De achterstand op Marco Bezzecchi is daardoor gegroeid tot 36 punten en Quartararo is tot de dertiende plek teruggezakt. Het was een 'echt frustrerende' crash, blikt de Yamaha-rijder terug. Ook omdat de Yamaha niet goed mee kon komen met de rest van het veld vanwege het verschil in motorblokken dat gebruikt wordt. Yamaha gebruikt als enige fabrikant een viercilinder-in-lijnmotor terwijl de rest een krachtigere V4 gebruikt. Hoewel dat nooit een filosofie is geweest bij het Japanse merk, roept Quartararo op tot veranderingen.

"Natuurlijk moet het veranderen", zegt Quartararo. "Ik weet niet hoe, maar zelfs al voelde ik me vandaag beter in de gevechten, ik heb niet het gevoel dat er in de afgelopen vier jaar grote verbeteringen zijn geweest. Ik heb meer ervaring op de motor, maar ik zie in de motor geen enorme verbeteringen. We moeten veel grotere dingen veranderen dan de uitlaat of iets kleins aan de motor. Als het aan mij ligt, moet het een grote verandering worden. Maar grote veranderingen maken kan lastig zijn. Als we daarmee verbeteringen kunnen garanderen, dan moeten we ervoor gaan."

"Maar nu was de topsnelheid ook niet zoals het in de eerste races was", vervolgt Quartararo. "Dus we moeten uitzoeken waarom en zoeken naar een oplossing." Hij durft niet met zekerheid te zeggen of een V4-motorblok de oplossing is voor Yamaha, omdat hij nog nooit met zo'n V4 heeft gereden. "Ik heb altijd op de Yamaha gereden en wil niet om iets vragen wat ik nog nooit geprobeerd heb. Maar uiteindelijk gebruikt de rest dit wel." Het is volgens de wereldkampioen van 2021 niet het plan om volgend jaar de overstap naar een V4 te maken. "Ik weet dat nog niet, maar we zullen opnieuw van ver moeten komen."

Niet alleen op motorisch vlak, ook op het gebied van aerodynamische upgrades loopt Yamaha achter ten opzichte van de concurrentie. Quartararo heeft het daarbij over een achterstand van 'jaren'. "Het probleem is dat je voor deze hoeveelheid aero een [krachtige] motor nodig hebt", legt de rijder uit. "Het is lichtjes beter, maar we kunnen het niet gebruiken... Deze motoren lijken niet eens op motoren, ze lijken op raketten. Ze hebben overal vleugels zitten; boven, onder, midden en achter. Als je dat wil gebruiken, moet je heel veel vermogen hebben en het op een manier gebruiken dat het je downforce oplevert bij de acceleratie, maar je ook in de bochten helpt. Ik denk dat we op dit gebied jaren achterlopen", steekt de Fransman zijn kritiek niet onder stoelen of banken.