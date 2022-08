Quartararo verkent de long lap op Silverstone: “Het is tricky”

Fabio Quartararo reed in Assen per ongeluk titelrivaal Aleix Espargaro onderuit en kreeg daarvoor een long lap-penalty. Aan de buitenkant van The Loop ligt een lus waar hij zondag in de openingsfase doorheen moet. Pas dan heeft hij zijn straf ingelost. Quartararo reed vrijdag de snelste tijd in de beide trainingen, maar nam in zijn minder goede rondes de tijd om de lus te verkennen. Terwijl meerdere rijders opmerkten dat het verlies zeer beperkt blijft met een passage door de long lap, stelt Quartararo dat het een tijdrovend lusje is.

“Het is een lang stuk”, zegt hij. “Het is niet extreem lang, in Barcelona verlies je echt veel tijd als je door de long lap moet, maar je hoeft hier niet extreem precies te zijn. In Barcelona moet je echt heel precies zijn om niet in de fout te gaan. Dan maak je meer meters en verlies je nog meer tijd.” Quartararo houdt zijn kaarten tegen de borst als het gaat om het exacte tijdverlies, maar zet vraagtekens bij de ligging en het terugkomen op de baan: “Ik hoop dat ik ‘m niet helemaal aan het begin hoef te pakken, het is een tricky plek om terug te komen op de baan. Dat is volgens mij wel belangrijk. Het is een klein voordeeltje, maar qua veiligheid ook niet optimaal. Ik hoop dat ik tot de tweede of derde ronde kan wachten met de long lap.”

Espargaro: Long lap op Silverstone ‘een grap’

Ook de rivalen van Fabio Quartararo hebben meegekeken vrijdag. Aleix Espargaro van Aprilia is helder: “Het is een grap. Ik wil er niet over klagen omdat mijn concurrent in het kampioenschap door de long lap moet, maar het is een grap. Hij verliest slechts acht tienden van een seconde, dat hebben we vandaag gezien. Het is een vrij kleine straf als je het zo bekijkt, goed voor de show. Als ze zeggen dat het drie seconden is, moet het ook overal drie seconden zijn. Als het dan ergens een keer tweeënhalf seconde is, kan ik daar nog mee leven. Maar acht tienden? Dat is belachelijk. Maar goed, het maakt niet uit. Jack Miller heeft in Assen bewezen dat je gewoon voor het podium kunt vechten als je een long lap moet pakken. Fabio kan hetzelfde.”

Francesco Bagnaia sluit zich aan bij de lezing van Espargaro, maar ziet ook een voordeel: “Fabio verdiende deze straf niet, dus dan is het maar goed dat het tijdverlies zo beperkt blijft.”