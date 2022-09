Quartararo vecht tegen de Ducati’s: “Moet rare dingen doen”

Fabio Quartararo is dit seizoen de enige Yamaha-rijder die competitief is. Hij heeft in het kampioenschap een voorsprong van 32 punten op Aleix Espargaro. Tijdens de meest recente race in Oostenrijk greep Quartararo net naast de overwinning, hij bleef op een halve seconde van Ducatist Francesco Bagnaia steken. En dat terwijl hij hard moest werken om verschillende rijders van het Italiaanse merk te verschalken. Die taak werd bemoeilijkt omdat de Yamaha kampt met een achterstand op het gebied van vermogen en topsnelheid. Na de race in Oostenrijk verklaarde Yamaha-teambaas Lin Jarvis dat zijn team “meer moet doen" om Quartararo te ondersteunen.

Quartararo is ook van mening dat het resultaat in Oostenrijk belangrijk is voor de toekomstige ontwikkeling van zijn motor. “Oostenrijk was natuurlijk lastig met de Ducati-rijders in de buurt, ze hebben allemaal motoren die erg gelijkwaardig zijn”, zegt Quartararo. “De acceleratie en het vermogen, het is allemaal vergelijkbaar en ik had een hele andere rijstijl nodig in vergelijking met hen. Dat maakt het heel lastig om inhaalacties te plaatsen. Soms kan ik niet de bochten met de snelheid nemen die ik graag wil. Ik moet rare inhaalacties doen. Maar natuurlijk zijn we wel in staat om erbij te blijven, het lastige is momenteel om er daadwerkelijk voorbij te komen. In Oostenrijk heb ik me goed vermaakt en dat gaat me in de toekomst ook weer helpen.”

Met maar liefst acht Ducati’s op de grid heeft het merk ook kansen om Bagnaia te helpen in zijn jacht op de wereldtitel. Gevraagd of dat zorgelijk is, zegt de Fransman: “Ik heb er een paar coole memes over gezien, Oostenrijk was toch wel speciaal. Ik zat er steeds tussen, maar veel rijders heb ik ingehaald. Natuurlijk hebben ze bijna een halve grid aan motoren en veel uitstekende rijders. Maar Aleix [Espargaro] is ook op elk circuit sterk, het is niet alleen Ducati. Alleen in Oostenrijk had ik heel veel Ducati’s om me heen.”