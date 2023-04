Quartararo veroordeeld tot Q1 in Jerez: "Podium is onmogelijk"

De track record van Fabio Quartararo als MotoGP-coureur op Circuito de Jerez is uitstekend te noemen. In 2019 boekte hij aldaar zijn eerste pole-position in de klasse, waarna hij er een jaar later zijn eerste overwinning boekte. In 2021 hield arm pump hem uiteindelijk van de zege, waarna hij vorig seizoen alleen Francesco Bagnaia voor zich moest dulden. Het lijkt echter een lastig verhaal te worden voor de Fransman om zijn sterke reeks op het circuit een passend vervolg te geven. Na de twee vrijdagse trainingen vond Quartararo zichzelf terug op de vijftiende positie, waardoor hij veroordeeld is tot deelname aan Q1. Daarin neemt hij het op tegen onder meer regerend wereldkampioen Bagnaia, WK-leider Marco Bezzecchi en Alex Rins, de winnaar van de GP van de Verenigde Staten.

Na de trainingen liet Quartararo duidelijk blijken dat hij niet blij was met het gevoel op zijn Yamaha. "Het is moeilijk te zeggen wat er verkeerd ging, maar het gevoel op de motor vandaag... Iedere keer dat ik een bocht instuurde, wist ik niet of ik erdoor zou komen", steekt hij zijn irritaties niet onder stoelen of banken. "In de laatste ronde verbeterde ik me, maar alles voelde de hele tijd al op de limiet. Tijdens die ronde nam ik alle risico's, maar in het laatste deel ging ik wijd. Het probleem is dat we niet weten waarom de motor langzaam is. De motor is agressief, we missen wat bij het insturen. Het is dus moeilijk."

"Eerlijk gezegd verliezen wij hier ieder jaar onze sterke punten uit het verleden", gaat Quartararo verder. "Het insturen en de bochtensnelheid waren vier jaar geleden beter, de motor was toen stabieler. Dat is wat we hebben verloren. De topsnelheid is hier niet verkeerd, omdat je uit snelle bochten komt en daardoor weinig wheelies hebt. Dat helpt. Maar dat is niet het enige probleem. Er zijn vele andere dingen. Een daarvan is dat de bochtensnelheid niet goed is en dat de motor heel agressief is, maar dat komt niet doordat we zo snel gaan."

Prestatie van vorig jaar onmogelijk te herhalen

Met deelname aan Q1 weet Quartararo dat hij dit weekend hard moet knokken om een goed resultaat te behalen en het podium te bereiken. Zelf denkt de wereldkampioen van 2021 dat dit een schier onmogelijke taak is. "Dat denk ik niet", antwoordt hij op de vraag of een herhaling van zijn race van vorig jaar mogelijk is. "Het is niet goed om dit te zeggen, maar zelfs onze pace was niet goed. Als de pace goed is en de snelle ronde niet, dan kan je het managen. Het team vertelt mij dat de snelheid niet verkeerd is, maar dat is eigenlijk wel het geval. Zelfs op nieuwe banden was ik langzamer dan vele anderen. Op dit moment is het dus onmogelijk om in de race hetzelfde te doen als vorig jaar."