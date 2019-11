Hoe Quartararo als persoon veranderde door zijn MotoGP-doorbraak

Quartararo werkte zijn seizoenen in de Moto3 en Moto2 redelijk anoniem af. Op enkele piekresultaten na was het vooral wisselvallig wat hij liet zien. Toch was wel bekend dat er een groot talent schuilde in de coureur uit Nice. De verwachtingen waren groot toen hij in 2015 debuteerde in Moto3, maar hij kon het nooit echt waarmaken. Pas in 2018 liet hij zich zien met twee overwinningen (waarvan eentje hem afgenomen werd door een technische onregelmatigheid aan de machine). Toch pikte Petronas Yamaha SRT-teammanager Wilco Zeelenberg hem op voor 2019.

Vanaf dat moment ging het crescendo voor Quartararo. Hij pakte maar liefst zes keer pole-position en eindigde zeven keer op het podium. Een paar keer was hij dichtbij de overwinning, maar de sluwe Marc Marquez – die Quartararo al omschreven heeft als zijn belangrijkste rivaal voor de toekomst – was steeds nog iets sterker. Het mag duidelijk zijn dat de ster van Quartararo rijzende is, zelf beseft hij zich dat maar al te goed. “Een jaar geleden was ik niemand en ineens, met de verandering in prestaties dit jaar, begonnen mensen mij op straat en op vliegvelden te herkennen”, gaf Quartararo toe. “Het belangrijkste voor mij is dat ik dezelfde persoon blijf, geen domme dingen doe en doorga zoals ik dat in het verleden ook deed.”

Fouten maken noodzakelijk voor de toekomst

Op sportief vlak legt Quartaro de lat hoger voor 2020: “Ik ben al redelijk goed tijdens de kwalificatie, maar moet beter presteren tijdens de races. Ik heb veel geleerd over de banden, het verschil tussen rijden met een volle en lege tank. De mappings maken een groot verschil. Het is eigenlijk te veel om op te noemen wat ik allemaal geleerd heb.”

Op de vraag wat voor cijfer hij zichzelf zou geven voor dit seizoen, zei hij: “Het was een fantastisch seizoen, misschien geef ik mezelf wel een acht. Ik heb dit jaar wel wat fouten gemaakt, maar dat was nodig om in de toekomst beter te worden. Dat hoort bij dit vak. Yamaha heeft voor een rookie waarschijnlijk de beste motor en dat heeft mij wel geholpen. Het doel is om in 2020 iedere races voor het podium en de top-vijf te vechten.”