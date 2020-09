Quartararo: "Ik heb moeite met inhalen met de Yamaha"

Yamaha heeft dit seizoen al vier overwinningen op zak. Quartararo won de beide races in Jerez, zijn teamgenoot Franco Morbidelli won de GP van San Marino en Maverick Viñales zegevierde afgelopen weekend tijdens de Emilia-Romagna GP. Daarmee is Yamaha de meest succesvolle fabrikant van dit seizoen, maar de formatie heeft wel degelijk tegenslag gehad. Aan het begin van het seizoen werden de rijders geteisterd door motorische problemen, waardoor de vier M1-rijders niet met het maximale toerental hebben kunnen rijden. In Oostenrijk waren de rijders vervolgens niet bepaald competitief. Tijdens het tweede Misano-weekend was de snelste Yamaha zo’n 11 kilometer per uur langzamer dan de Ducati. Het grote verschil in topsnelheid heeft ervoor gezorgd dat de Yamaha-rijders hun voorgangers amper kunnen bijhouden op de rechte stukken om vervolgens aan te vallen in een remzone. Ook kunnen ze het ultieme sterke punt van de fiets, de bochtensnelheid, niet optimaal benutten.

Tijdens de voorbije Emilia-Romagna GP zat Quartararo een groot deel van de race klem achter Pol Espargaro. Pas in de 24ste ronde kon hij de KTM-passeren, maar niet voordat Suzuki-rijder Joan Mir de Fransman ook al te grazen had genomen. “Wij hebben moeite om anderen in te halen, als je het niet doet zoals Maverick [die van start tot finish aan de leiding ging in Misano] is het moeilijk om te winnen”, zei Quartararo. “Ik heb op die manier twee races gewonnen. Net als Franco en Maverick. Wanneer je achter iemand zit die een beter motorblok heeft, kun je niet echt iets doen. Maar goed dat Maverick gewonnen heeft, hij verdient het. Laten we zien wat er in Barcelona gebeurt, het is een circuit met een recht stuk van een kilometer, ik weet niet wat we daar kunnen verwachten. Maar het is een circuit waar ik persoonlijk erg naar uitkijk aangezien ik denk dat we er iets moois kunnen bereiken.”

Viñales ging zondag de eerste zes ronden van de race aan de leiding voor hij Francesco Bagnaia langszij zag komen. Hij sloot zich aan bij het sentiment van Quartararo. “Ik ben het ermee eens”, reageerde hij op de uitspraken van de Fransman. “In de warm-up zat ik achter een paar rijders, ik was iets sneller maar kon niet inhalen. Het enige wat ik kon doen was het opwarmen van de remmen en verder was het heel moeilijk om de bandendruk onder controle te houden. Dat is op dit moment ons zwakke punt, we moeten terug kunnen vechten op het moment dat we ingehaald worden. Ik was in de opwarmsessie een beetje gefrustreerd omdat Jack [Miller] voor me zat en ik niets kon doen. Ik ga een beetje sneller, maar ik kon hem niet inhalen. Mijn enige doel was om eerste te zijn na de eerste ronde. Vanaf dat moment kon ik mijn eigen ritme rijden. Dan kun je een hele andere wedstrijd rijden.”

Met medewerking van Lewis Duncan