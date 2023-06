Een uur voor de start van de MotoGP Grand Prix van Duitsland werd duidelijk dat Marc Marquez niet op de motor zou stappen. De achtvoudig wereldkampioen ging zondagochtend in de warm-up hard onderuit, waarbij hij een kleine breuk in zijn duim opliep. Hoewel de doktoren hem fit verklaarden, besloot de Repsol Honda-coureur na vier eerdere valpartijen gedurende het weekend om de race op de Sachsenring te laten schieten. Het was de vierde Grand Prix die Marquez miste in 2023, nadat hij in Argentinië, de Verenigde Staten en Spanje ontbrak door een blessure die hij bij de seizoensopener in Portugal opliep.

Na afloop van de race in Duitsland ging Fabio Quartararo in op de situatie van Marquez. "Natuurlijk is het moeilijk voor hem, want ik begrijp volkomen dat hij sinds de blessure in 2020... Hij heeft sindsdien natuurlijk nog wel op het podium gestaan. Maar ik vind hem de beste. Wat kan ik erover zeggen? Hij geeft altijd 100 procent", vertelde de wereldkampioen van 2021, die zelf ook een moeizaam seizoen doormaakt. "Wie crasht er vijf keer, alleen om te proberen beter te worden en de top te halen? Mentaal vind ik hem een van de sterkste rijders, maar er komt een moment dat je geblesseerd raakt. Hij heeft zijn duim gebroken, dus ik weet dat hij zichzelf tot het maximale pusht. Het is raar om dit te zeggen, maar ik moet hem complimenteren voor wat hij doet."

Hoewel Quartararo dit jaar geen enkele race heeft gemist, is het pakket van Yamaha verre van goed genoeg om voorin mee te doen. De teller staat zodoende pas op één podiumplaats en dus heeft de Fransman wel begrip voor de situatie van Marquez. "Het ding is dat we kijken wat we hebben. De Honda stuurt iets beter dan wij, maar op de remmen zijn wij weer iets beter dan hen. Dit kan de crashes dus een beetje voorkomen. Maar je zit de hele tijd op de limiet en vooral hier kon ik het potentieel niet laten zien", aldus Quartararo. "Sinds het begin van het jaar hebben we moeilijke momenten en ik begrijp Marc volledig. Ik denk dat iedereen het wel begrijpt."

P10 maximaal haalbare zonder gok met achterband

In absentie van Marquez kwam Quartararo op de Sachsenring niet verder dan de dertiende plaats. Hij gokte op de zachte achterband, terwijl het gros van het veld voor de medium koos. Dat was een fout, maar toch stond de Yamaha-rijder volledig achter de keuze. "Toen ik wist in welke positie wij zaten, wilde ik de zachte band proberen", verklaarde hij zijn eigen race. "Een foute keuze, want vanaf de eerste ronde had ik iets meer grip nodig, maar die had ik niet. De band kende een enorm verval. We maakten de verkeerde keuze met de banden, maar P10 of P13 maakt geen groot verschil. De potentie op medium was P10, maar meer zat er niet in."