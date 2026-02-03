Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona
MotoGP Officiële test Sepang

Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

De eerste collectieve MotoGP-test van 2026 blijft voor Fabio Quartararo beperkt tot één dag. De Yamaha-rijder keert terug naar Europa, nadat hij dinsdag een vinger heeft gebroken

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto door: Oriol Puigdemont

De eerste dag van de MotoGP-test in Sepang kende een vervelend verloop voor Fabio Quartararo. 's Ochtends kwam hij na acht ronden hard ten val in bocht 5, een crash die hem tot diep in de middagsessie langs de kant hield. Uiteindelijk keerde de Yamaha-rijder nog terug op de baan om de negende tijd van de dag te rijden, maar dat bleek meteen zijn laatste wapenfeit van de testweek.

Na afloop van de testdag onthulde Quartararo in gesprek met de media namelijk dat hij een gebroken vinger heeft opgelopen bij zijn crash. Als gevolg daarvan laat hij de overige twee testdagen in Sepang schieten. "Deze vinger is behoorlijk gebroken, dus we gaan morgen of overmorgen in Barcelona een controle doen", stelt Quartararo over zijn opgelopen blessure.

Meer over de MotoGP-test:

De beslissing om de test vroegtijdig af te sluiten heeft Quartararo in samenspraak met Yamaha genomen, mede doordat hij vorige week al twee dagen kon testen tijdens de shakedowntest. "We hebben alles wat we moesten testen, al getest", legt hij uit. "Natuurlijk waren twee extra testdagen goed geweest met het oog op de elektronica en de mappings, maar ik denk dat we meer dan genoeg hebben gedaan. Ik ga dus liever herstellen om klaar te zijn voor het echte werk."

"Samen met Yamaha hebben we besloten om te stoppen, want zoals gezegd hebben we al veel dingen kunnen doen tijdens de shakedown", vervolgt de Fransman. "We zijn bovendien met vier rijders, dus we hebben veel testitems onder elkaar verdeeld. We hebben besloten om te stoppen en om te proberen 100 procent fit te zijn voor het echte werk."

Over de crash was Quartararo relatief kort van stof. "Ik verloor de voorkant best vroeg en dus was het een snelle crash. De impact was groot, maar ik was vooral murw geslagen door het aantal tuimelingen door de grindbak", zegt hij. "Eerlijk gezegd is er geen verklaring. De temperaturen waren goed en ik was zelfs iets langzamer dan in voorgaande ronden. Ik verloor gewoon de voorkant."

Weinig vertrouwen

Met twee dagen tijdens de shakedowntest én een dag in de officiële test achter de rug kan Quartararo wel voorzichtige eerste conclusies trekken over de nieuwe Yamaha. De Japanse fabrikant heeft de viercilinder lijnmotor achtergelaten in 2025 en vervolgt het MotoGP-project met de V4. Het is de wereldkampioen van 2021 echter wel duidelijk dat er nog flinke stappen moeten worden gezet.

"Sommige dingen voelen goed, maar er zijn best wat dingen die niet goed voelen. Ik denk dat we flinke progressie moeten boeken qua topsnelheid, maar ook qua trailbraking en het sturen. De motor wil nog niet sturen", verklaart Quartararo, die hierdoor een kracht van de vorige M1 ziet verdwijnen. "We hebben qua bochten weinig gewonnen ten opzichte van de motor van vorig jaar, maar we hebben veel verloren."

Voor zijn crash testte Fabio Quartararo onder meer met de nieuwe aerodynamica voor de M1.

Voor zijn crash testte Fabio Quartararo onder meer met de nieuwe aerodynamica voor de M1.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Al met al is Quartararo niet echt positief gestemd over de stand van zaken bij Yamaha - al helemaal door de snelle tijden van de andere fabrikanten op de eerste testdag. "Natuurlijk kan ik niet zeggen dat ik er vertrouwen in heb, want we zien hoe moeilijk we het hebben. We zien dat onze rondetijden niet goed zijn, maar ik kan alleen maar mijn best doen", aldus Quartararo.

"We zien ook hoe snel de anderen zijn op hun eerste testdag. In slechts één dag zien we rondetijden die ongelofelijk snel zijn. We weten dus waar we staan, we weten dat we een grote achterstand hebben, maar we moeten het accepteren. Het enige wat we kunnen doen, is hard werken."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
F1 Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"
Vorig artikel Marc Márquez snelste op openingsdag MotoGP-test Sepang, Quartararo crasht

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Bagnaia opgelucht na eerste testdag: "Ik moet Ducati enorm bedanken"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Bagnaia opgelucht na eerste testdag: "Ik moet Ducati enorm bedanken"

Marc Márquez snelste op openingsdag MotoGP-test Sepang, Quartararo crasht

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Marc Márquez snelste op openingsdag MotoGP-test Sepang, Quartararo crasht

MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten
Meer van
Fabio Quartararo

Wat vertrek Quartararo en komst Martín zegt over strategie Yamaha

MotoGP
MotoGP
Wat vertrek Quartararo en komst Martín zegt over strategie Yamaha

Exclusief: Honda HRC trekt Fabio Quartararo aan voor 2027

MotoGP
MotoGP
Exclusief: Honda HRC trekt Fabio Quartararo aan voor 2027

Foto's: Yamaha trekt doek van M1 met V4-motor

MotoGP
MotoGP
Monster Energy Yamaha launch
Foto's: Yamaha trekt doek van M1 met V4-motor
Meer van
Yamaha MotoGP Team

Exclusief: Jorge Martín dicht bij MotoGP-contract bij Yamaha

MotoGP
MotoGP
Exclusief: Jorge Martín dicht bij MotoGP-contract bij Yamaha

Yamaha presenteert V4-aangedreven M1 voor MotoGP-seizoen 2026

MotoGP
MotoGP
Yamaha presenteert V4-aangedreven M1 voor MotoGP-seizoen 2026

De Yamaha-V4, een project 'op de grens van moed en waanzin'

MotoGP
MotoGP
De Yamaha-V4, een project 'op de grens van moed en waanzin'