Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

De eerste dag van de MotoGP-test in Sepang kende een vervelend verloop voor Fabio Quartararo. 's Ochtends kwam hij na acht ronden hard ten val in bocht 5, een crash die hem tot diep in de middagsessie langs de kant hield. Uiteindelijk keerde de Yamaha-rijder nog terug op de baan om de negende tijd van de dag te rijden, maar dat bleek meteen zijn laatste wapenfeit van de testweek.

Na afloop van de testdag onthulde Quartararo in gesprek met de media namelijk dat hij een gebroken vinger heeft opgelopen bij zijn crash. Als gevolg daarvan laat hij de overige twee testdagen in Sepang schieten. "Deze vinger is behoorlijk gebroken, dus we gaan morgen of overmorgen in Barcelona een controle doen", stelt Quartararo over zijn opgelopen blessure.

De beslissing om de test vroegtijdig af te sluiten heeft Quartararo in samenspraak met Yamaha genomen, mede doordat hij vorige week al twee dagen kon testen tijdens de shakedowntest. "We hebben alles wat we moesten testen, al getest", legt hij uit. "Natuurlijk waren twee extra testdagen goed geweest met het oog op de elektronica en de mappings, maar ik denk dat we meer dan genoeg hebben gedaan. Ik ga dus liever herstellen om klaar te zijn voor het echte werk."

"Samen met Yamaha hebben we besloten om te stoppen, want zoals gezegd hebben we al veel dingen kunnen doen tijdens de shakedown", vervolgt de Fransman. "We zijn bovendien met vier rijders, dus we hebben veel testitems onder elkaar verdeeld. We hebben besloten om te stoppen en om te proberen 100 procent fit te zijn voor het echte werk."

Over de crash was Quartararo relatief kort van stof. "Ik verloor de voorkant best vroeg en dus was het een snelle crash. De impact was groot, maar ik was vooral murw geslagen door het aantal tuimelingen door de grindbak", zegt hij. "Eerlijk gezegd is er geen verklaring. De temperaturen waren goed en ik was zelfs iets langzamer dan in voorgaande ronden. Ik verloor gewoon de voorkant."

Weinig vertrouwen

Met twee dagen tijdens de shakedowntest én een dag in de officiële test achter de rug kan Quartararo wel voorzichtige eerste conclusies trekken over de nieuwe Yamaha. De Japanse fabrikant heeft de viercilinder lijnmotor achtergelaten in 2025 en vervolgt het MotoGP-project met de V4. Het is de wereldkampioen van 2021 echter wel duidelijk dat er nog flinke stappen moeten worden gezet.

"Sommige dingen voelen goed, maar er zijn best wat dingen die niet goed voelen. Ik denk dat we flinke progressie moeten boeken qua topsnelheid, maar ook qua trailbraking en het sturen. De motor wil nog niet sturen", verklaart Quartararo, die hierdoor een kracht van de vorige M1 ziet verdwijnen. "We hebben qua bochten weinig gewonnen ten opzichte van de motor van vorig jaar, maar we hebben veel verloren."

Voor zijn crash testte Fabio Quartararo onder meer met de nieuwe aerodynamica voor de M1. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Al met al is Quartararo niet echt positief gestemd over de stand van zaken bij Yamaha - al helemaal door de snelle tijden van de andere fabrikanten op de eerste testdag. "Natuurlijk kan ik niet zeggen dat ik er vertrouwen in heb, want we zien hoe moeilijk we het hebben. We zien dat onze rondetijden niet goed zijn, maar ik kan alleen maar mijn best doen", aldus Quartararo.

"We zien ook hoe snel de anderen zijn op hun eerste testdag. In slechts één dag zien we rondetijden die ongelofelijk snel zijn. We weten dus waar we staan, we weten dat we een grote achterstand hebben, maar we moeten het accepteren. Het enige wat we kunnen doen, is hard werken."