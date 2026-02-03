Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona
Testverslag
MotoGP Officiële test Sepang

Marc Márquez snelste op openingsdag MotoGP-test Sepang, Quartararo crasht

Een vertrouwd gezicht op de eerste dag van de MotoGP-test in Sepang: Marc Márquez luistert zijn terugkeer op de Ducati op met de snelste tijd. Voor Fabio Quartararo begint de test niet zoals gehoopt.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Toevoegen als voorkeursbron
Marc Marquez, Ducati Team

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Voor de testrijders, de rijders van Yamaha en rookies Diogo Moreira en Toprak Razgatlioglu begon de voorbereiding op het nieuwe MotoGP-seizoen vorige week al tijdens de shakedowntest. De overige rijders moesten iets langer wachten op hun eerste meters op een MotoGP-machine, maar dinsdag was het dan eindelijk zover. In Sepang werd namelijk de driedaagse collectieve wintertest afgetrapt.

De test werd opgedeeld in twee sessies, waarvan de eerste van 10.00 uur tot 13.00 uur lokale tijd duurde. Deze ochtendsessie verliep met name voor diverse Yamaha-rijders niet helemaal naar wens. De eerste die problemen tegenkwam, was testrijder Andrea Dovizioso: na iets meer dan een half uur kwam zijn YZR-M1 in bocht 1 tot stilstand met een technisch probleem.

Voor fabrieksrijder Fabio Quartararo was zijn probleem iets pijnlijker. De Fransman beleefde in het eerste uur een stevige crash in bocht 5 en moest zelfs ter controle naar het medisch centrum, waar mogelijk een breuk in een vinger is geconstateerd. Desondanks keerde Quartararo in de laatste twee uur van de middagsessie terug op het Maleisische asfalt. Dat asfalt werd 's ochtends ook van dichtbij geïnspecteerd door Pramac Yamaha-rijder Jack Miller (bocht 9) en Honda LCR-nieuwkomer Moreira (bocht 5).

Rookie Diogo Moreira was een van de rijders die een crash meemaakte op de eerste dag van de test in Sepang.

Rookie Diogo Moreira was een van de rijders die een crash meemaakte op de eerste dag van de test in Sepang.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De snelste tijd van de ochtend kwam op naam van Álex Márquez. De Gresini-rijder, die dit jaar over de Ducati GP26 beschikt, noteerde een 1.57.487 en was met die tijd ruim drie tienden sneller dan Honda-rijder Luca Marini. Marco Bezzecchi completeerde de top-drie namens Aprilia, gevolgd door Miller en de KTM van Pedro Acosta. De vijf fabrikanten stonden dus allemaal in de top-vijf op het moment dat de lunch werd geserveerd.

In de middagsessie, die officieel van 13.20 uur tot 18.00 uur duurde, lieten de rijders lang op zich wachten. Pas met nog zo'n tweeënhalf uur te gaan verscheen Francesco Bagnaia als eerste op de baan. De Ducati-rijder had vervolgens enige tijd de snelste rondetijd van de middagsessie in handen, al bleef de tijd van Álex Márquez voor hem buiten bereik.

De eerste die wel onder de tijd van Álex Márquez dook, was Fabio Di Giannantonio. De Italiaan van VR46 Ducati snelde op de GP26 naar 1.57.274, een tijd die uiteindelijk goed bleek voor de tweede plek op de ranglijst. Er kon namelijk maar één rijder bovenaan eindigen: Marc Márquez. De van blessureleed teruggekeerde wereldkampioen noteerde in het laatste half uur 1.57.018 en legde in totaal 54 ronden af in zijn eerste MotoGP-meters sinds zijn crash in de GP van Indonesië.

Door een verbetering in het laatste uur werd Maverick Viñales de beste rijder die niet op een Ducati zat.

Door een verbetering in het laatste uur werd Maverick Viñales de beste rijder die niet op een Ducati zat.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Achter Di Giannantonio kwam Maverick Viñales in de laatste minuten van de testdag nog naar de derde positie, waarmee hij de beste KTM-rijder was. Álex Márquez was de nummer vier, voor Bezzecchi en Honda-rijders Marini en Joan Mir. Bagnaia was op zeven tienden van Marc Márquez de nummer acht, met Quartararo - die in het laatste uur ook nog stilviel met technisch malheur - en Franco Morbidelli op de laatste plekken in de top-tien.

Op de ranglijst viel ook op dat Acosta niet verder kwam dan een vijftiende tijd. De jonge Spanjaard van KTM wist zijn tijd uit de ochtendsessie niet te verbeteren en zakte daardoor ver weg - iets wat overigens ook gold voor Miller. Wel eindigden ze nog voor de twee rookies: Moreira en Razgatlioglu sloten de openingsdag van de Sepang-test af op respectievelijk de negentiende en twintigste positie.

De MotoGP-test in Maleisië wordt woensdag vervolgd. Er staan dan opnieuw twee sessies gepland: een van 10.00 uur tot 13.00 uur lokale tijd, gevolgd door de middagsessie van 13.20 uur tot 18.00 uur.

Uitslag: MotoGP-test Sepang - dinsdag

Pos. Rijder Team Tijd/verschil Ronden
1

Spain M. Márquez

 Ducati Team 1.57.018 53
2

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.256 51
3

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0.277 61
4

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing +0.469 49
5

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.506 56
6

Italy L. Marini

 Honda HRC +0.551 55
7

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.675 52
8

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0.702 65
9 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +0.851 24
10

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +1.050 45
11 France J. Zarco Honda LCR +1.122 54
12

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +1.143 58
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1.176 57
14 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.234 48
15

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +1.295 58
16 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team +1.302 41
17

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +1.595 70
18

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +1.641 61
19 Brazil D. Moreira LCR Team +1.664 35
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.869 48
21 Italy L. Savadori Aprilia Racing +1.890 50
22

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing +3.663 38
23

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +4.036 16

 

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
F1 Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"
Vorig artikel MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Bagnaia opgelucht na eerste testdag: "Ik moet Ducati enorm bedanken"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Bagnaia opgelucht na eerste testdag: "Ik moet Ducati enorm bedanken"

Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

MotoGP
MotoGP
Officiële test Sepang
Quartararo alweer klaar na crash op eerste dag MotoGP-test Sepang

MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten

MotoGP
MotoGP
MotoGP 2027: De bevestigde rijders en looptijd van hun contracten