Marc Márquez snelste op openingsdag MotoGP-test Sepang, Quartararo crasht

Voor de testrijders, de rijders van Yamaha en rookies Diogo Moreira en Toprak Razgatlioglu begon de voorbereiding op het nieuwe MotoGP-seizoen vorige week al tijdens de shakedowntest. De overige rijders moesten iets langer wachten op hun eerste meters op een MotoGP-machine, maar dinsdag was het dan eindelijk zover. In Sepang werd namelijk de driedaagse collectieve wintertest afgetrapt.

De test werd opgedeeld in twee sessies, waarvan de eerste van 10.00 uur tot 13.00 uur lokale tijd duurde. Deze ochtendsessie verliep met name voor diverse Yamaha-rijders niet helemaal naar wens. De eerste die problemen tegenkwam, was testrijder Andrea Dovizioso: na iets meer dan een half uur kwam zijn YZR-M1 in bocht 1 tot stilstand met een technisch probleem.

Voor fabrieksrijder Fabio Quartararo was zijn probleem iets pijnlijker. De Fransman beleefde in het eerste uur een stevige crash in bocht 5 en moest zelfs ter controle naar het medisch centrum, waar mogelijk een breuk in een vinger is geconstateerd. Desondanks keerde Quartararo in de laatste twee uur van de middagsessie terug op het Maleisische asfalt. Dat asfalt werd 's ochtends ook van dichtbij geïnspecteerd door Pramac Yamaha-rijder Jack Miller (bocht 9) en Honda LCR-nieuwkomer Moreira (bocht 5).

Rookie Diogo Moreira was een van de rijders die een crash meemaakte op de eerste dag van de test in Sepang. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De snelste tijd van de ochtend kwam op naam van Álex Márquez. De Gresini-rijder, die dit jaar over de Ducati GP26 beschikt, noteerde een 1.57.487 en was met die tijd ruim drie tienden sneller dan Honda-rijder Luca Marini. Marco Bezzecchi completeerde de top-drie namens Aprilia, gevolgd door Miller en de KTM van Pedro Acosta. De vijf fabrikanten stonden dus allemaal in de top-vijf op het moment dat de lunch werd geserveerd.

In de middagsessie, die officieel van 13.20 uur tot 18.00 uur duurde, lieten de rijders lang op zich wachten. Pas met nog zo'n tweeënhalf uur te gaan verscheen Francesco Bagnaia als eerste op de baan. De Ducati-rijder had vervolgens enige tijd de snelste rondetijd van de middagsessie in handen, al bleef de tijd van Álex Márquez voor hem buiten bereik.

De eerste die wel onder de tijd van Álex Márquez dook, was Fabio Di Giannantonio. De Italiaan van VR46 Ducati snelde op de GP26 naar 1.57.274, een tijd die uiteindelijk goed bleek voor de tweede plek op de ranglijst. Er kon namelijk maar één rijder bovenaan eindigen: Marc Márquez. De van blessureleed teruggekeerde wereldkampioen noteerde in het laatste half uur 1.57.018 en legde in totaal 54 ronden af in zijn eerste MotoGP-meters sinds zijn crash in de GP van Indonesië.

Door een verbetering in het laatste uur werd Maverick Viñales de beste rijder die niet op een Ducati zat. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Achter Di Giannantonio kwam Maverick Viñales in de laatste minuten van de testdag nog naar de derde positie, waarmee hij de beste KTM-rijder was. Álex Márquez was de nummer vier, voor Bezzecchi en Honda-rijders Marini en Joan Mir. Bagnaia was op zeven tienden van Marc Márquez de nummer acht, met Quartararo - die in het laatste uur ook nog stilviel met technisch malheur - en Franco Morbidelli op de laatste plekken in de top-tien.

Op de ranglijst viel ook op dat Acosta niet verder kwam dan een vijftiende tijd. De jonge Spanjaard van KTM wist zijn tijd uit de ochtendsessie niet te verbeteren en zakte daardoor ver weg - iets wat overigens ook gold voor Miller. Wel eindigden ze nog voor de twee rookies: Moreira en Razgatlioglu sloten de openingsdag van de Sepang-test af op respectievelijk de negentiende en twintigste positie.

De MotoGP-test in Maleisië wordt woensdag vervolgd. Er staan dan opnieuw twee sessies gepland: een van 10.00 uur tot 13.00 uur lokale tijd, gevolgd door de middagsessie van 13.20 uur tot 18.00 uur.

Uitslag: MotoGP-test Sepang - dinsdag

Pos. Rijder Team Tijd/verschil Ronden 1 M. Márquez Ducati Team 1.57.018 53 2 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.256 51 3 M. Viñales KTM Tech3 +0.277 61 4 Á. Márquez Gresini Racing +0.469 49 5 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.506 56 6 L. Marini Honda HRC +0.551 55 7 J. Mir Honda HRC +0.675 52 8 P. Bagnaia Ducati Team +0.702 65 9 F. Quartararo Yamaha MotoGP Team +0.851 24 10 F. Morbidelli VR46 Racing Team +1.050 45 11 J. Zarco Honda LCR +1.122 54 12 E. Bastianini KTM Tech3 +1.143 58 13 B. Binder KTM Factory Racing +1.176 57 14 J. Miller Pramac Yamaha +1.234 48 15 P. Acosta KTM Factory Racing +1.295 58 16 Á. Rins Yamaha MotoGP Team +1.302 41 17 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +1.595 70 18 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +1.641 61 19 D. Moreira LCR Team +1.664 35 20 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.869 48 21 L. Savadori Aprilia Racing +1.890 50 22 A. Dovizioso Yamaha Factory Racing +3.663 38 23 A. Fernández Yamaha Factory Racing +4.036 16