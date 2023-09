Onlangs sprong Fabio Quartararo tijdens een MotoGP-test op Misano voor het eerst op de Yamaha voor 2024. De Fransman klom er vervolgens weer teleurgesteld af. De wereldkampioen van 2021 liet weten meer verwacht te hebben. "Ik heb het getest en het gevoel was... ik had veel meer verwacht van deze test, maar we moeten positief blijven en analyseren wat er moet gebeuren om te kijken wat beter kan voor de test in Valencia. Ik moet meer testen, maar zoals ik zei: ik had meer verwacht. Het gevoel is anders, maar ik had meer vermogen verwacht. Het is in ieder geval lastig om iets positiefs te zeggen over deze krachtbron", aldus de harde woorden van de Yamaha-coureur.

Team director Massimo Meregalli zei echter heel andere dingen tegen de officiële website van de MotoGP. "We kregen wat we verwachtten voordat we gingen rijden", vertelde de Italiaan. "Er waren een aantal doelen gesteld. Hoe dan ook, de nieuwe krachtbron is sneller en consistenter, zoals verwacht. Het lijkt er ook op dat de motor makkelijk te besturen is."

De hoogste topsnelheid van Quartararo tijdens het Grand Prix-weekend van San Marino was 298,3 kilometer per uur in de sprintrace. Zijn hoogste snelheid tijdens de test was 295 kilometer per uur, al moet gezegd worden dat hij tijdens de race mogelijk gebruikmaakte van een tow. In gesprek met DAZN in India laat de 24-jarige coureur weten bij zijn gedane opmerkingen te blijven. Hij vindt dat de uitspraken van de rijder serieuzer genomen moeten worden en merkt op dat Yamaha op één lijn moet komen als zij het tij in 2024 wil keren.

"Tijdens de test in Misano was het commentaar van mij en de team director compleet anders", zegt hij. "Ik kan duidelijk zeggen dat het een teleurstelling was en niet voldeed aan mijn verwachtingen. We hebben geen stap vooruit gezet, echt helemaal niet. Maar als de team director zegt dat het beter is, dan moet je er maar naar luisteren. Ik denk dat het commentaar van een coureur iets belangrijker is. Het is de coureur die de motor test en qua gevoel weet of deze eenvoudiger te besturen is of niet. Als we nu al zo beginnen en we zitten niet op één lijn, dan gaat 2024 hetzelfde zijn of nog slechter."