Quartararo: Geen echte gesprekken gevoerd over verlenging bij Yamaha

Fabio Quartararo lijkt een van de hoofdrolspelers te worden in de rijdersmarkt van de MotoGP voor 2025. Sinds 2021 racet hij voor het fabrieksteam van Yamaha en dat heeft meteen een wereldtitel opgeleverd, maar sindsdien is de Japanse fabrikant behoorlijk weggezakt. Quartararo heeft zijn frustratie daarover niet onder stoelen of banken gestoken en ook heeft hij aangegeven dat de verbeteringen van zijn werkgever in 2024 van groot belang worden in de afweging over zijn toekomst. Zijn huidige contract loopt namelijk eind dit jaar af.

Tijdens de wintertest in Maleisië heeft Quartararo al toegegeven dat hij verkennende gesprekken heeft gevoerd met andere teams over een zitje in 2025. Toch heeft hij nog geen serieuze onderhandelingen gehad, ook niet met Yamaha. "Er is geen deadline, maar we hebben nog geen echte gesprekken gevoerd met Yamaha", zegt Quartararo op de donderdag in Qatar. "Ik denk dat ik wat tijd nodig heb. Het project, de mentaliteit van het team, hoe het gaat met de nieuwe engineers: op dit moment kan ik zeggen dat ze stappen zetten, zoals ik eerder ook al zei. Maar ik denk dat we naar iedereen moeten luisteren."

Na de kritische noten van Quartararo heeft Yamaha qua personele bezetting actie ondernomen. Afgelopen winter werd Max Bartolini aangesteld als nieuwe technisch directeur, terwijl Marco Nicotra aan de slag ging als hoofd aerodynamica. Beiden kwamen ze over van het succesvolle Ducati. Met deze versterkingen hoopt Yamaha in 2024 weer een stap voorwaarts te zetten, nadat het in 2023 voor het eerst in twintig jaar geen zege boekte. Quartararo kwam niet verder dan de tiende plek in de titelstrijd en stond uiteindelijk slechts drie keer op het podium in twintig Grands Prix.

Die lastige situatie had zowel op als naast de baan zijn weerslag op Quartararo, zo geeft hij toe. "Het is niet makkelijk. Vorig jaar was het best lastig om de positie waarin ik zat te accepteren", legt de 24-jarige Fransman uit. "De eerste zeven, acht races voelde ik me op persoonlijk niveau niet goed. Ook thuis ging het niet lekker. Als je drie jaar op rij om het kampioenschap strijdt en ineens in deze positie belandt, dan is dat nooit makkelijk. Maar nu moet je wel weten waar je staat. We zijn niet in de positie om aan het kampioenschap te denken, maar ikzelf en Yamaha werken hard. Het project is duidelijker dan vorig jaar en we zetten stappen. Het kost tijd, maar ik denk dat we veel sneller zullen zijn."