Quartararo weet wat beter moet bij Yamaha: "Maar de vraag is hoe"

Yamaha was de afgelopen twee weken bij beide MotoGP-tests in Maleisië aanwezig en fabrieksrijders Fabio Quartararo en Alex Rins konden daarbij de 2024-versie van de M1 aan de tand voelen. Dat leverde gemengde reacties op. Uiteindelijk kwam Quartararo op de slotdag tot 1.57.525 en de elfde tijd, ruim acht tienden achter snelste man Francesco Bagnaia. "Ik was blij met die tijd, maar het was wel de limiet. Dat weet ik, omdat ik in vier ronden 57.5, 57.6, 57.5 en 57.6 reed", zei de Fransman. "Er was niet één ronde die echt beter was dan de anderen en dat is wat lastig te begrijpen. Ik weet wat er verbeterd moet worden, maar de vraag is hoe."

Bij Quartararo was er tevredenheid over de stap die de Japanse fabrikant zette qua vermogen, al werd dat vermogen in zijn ogen wel te agressief overgebracht. "De topsnelheid is veel beter en het motorblok ook, dit is een stap. Het is echter nog steeds moeilijk om het ook te gebruiken. De motor is nog heel agressief qua koppel", vertelde hij daarover. Over de overige ontwikkelingsgebieden was de wereldkampioen van 2021 minder lovend. Zo stelde hij dat de mechanische grip van de M1 nog altijd niet veranderd is sinds zijn MotoGP-debuut in 2019. "De aerodynamica en de motor zijn zeker beter, maar we hebben nog tijd nodig om te begrijpen hoe het werkt, hoe we het beter kunnen laten werken en hoe we de mechanische grip kunnen vinden die we sinds 2019 missen."

In de aanloop naar de tweedaagse test in Qatar en de daaropvolgende seizoensopener aldaar hoopt Quartararo dat Yamaha aan de slag gaat met de elektronica van de M1, zodat het vermogen beter wordt overgeleverd op het asfalt. "Beide dingen zijn denk ik de sleutel om een plek in de top-zes veilig te stellen. Wellicht niet de top-zes, maar voor het gevecht tussen P4 en P8 is dit wat we moeten vinden", aldus Quartararo, wiens contract eind 2024 afloopt. "Dit is belangrijk, want net als vorig jaar is onze snelheid goed. We zitten niet in de top-drie, maar we hebben een goede kans. Maar als je als elfde of twaalfde begint, blijf je daar ongeacht je snelheid zitten. Daarom moeten we een oplossing vinden voor de grip."